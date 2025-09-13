  • News24
Venerdì sera

“Pattuglione” della polizia in centro storico, sequestrati 250 grammi di hashish

Servizio straordinario mirato per verificare gli esposti dei cittadini e delle associazioni che lamentano le situazioni di degrado

polizia centro storico notte caricamento sottoripa

Genova. La polizia di Stato di Genova, nella serata di venerdì, ha predisposto un servizio straordinario mirato di controllo del territorio nel centro storico per verificare gli esposti dei cittadini e delle associazioni che lamentano le situazioni di degrado. Nel mirino anche le occupazioni abusive in centro storico con attività illecite tra cui il consumo di droga.

L’attività è stata coordinata dal commissariato Centro con la collaborazione del reparto Prevenzione Crimine, del team cinofili antidroga dell’Upgsp una pattuglia Quarto Gamma.

Sono state battute le zone del Porto Antico, piazza Caricamento, via di Sottoripa, vico Colalanza, via Magazzini del Cotone, piazza Banchi, via degli Orefici, piazza Campetto, via della Maddalena, vico Mele, vico Spinola, vico del Campanile delle Vigne, piazza Lavagna, via dei Macelli di Soziglia, vico della Neve, vico Casana e vico dell’Accademia.

Durante i controlli in queste ultime vie il cane antidroga ha fiutato, nascosti in vari nascondigli, circa 250 grammi di hashish e circa 8 grammi di marijuana che sono stati posti sotto sequestro a carico di ignoti. In particolare, sotto un’impalcatura hanno trovato due panetti di hashish e altre dosi pronte allo smercio sono state rinvenute in anfratti.

