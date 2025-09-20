Il partigiano Giotto compie 100 anni, festa in Valbisagno. La sindaca Salis: “Coscienza viva della città”

Genova. Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, compie 100 anni. Iconica figura della Resistenza genovese (e non solo) e delle lotte operaie, memoria vivente dell’antifascismo, Bruschi sarà celebrato sabato pomeriggio con una grande festa di quartiere aperta a tutti.

Il Municipio IV Media Val Bisagno ha infatti organizzato una festa in suo onore dalle 16 presso il Giardino della Casetta dei Filtri del Circolo Sertoli, in Via San Felice.

Nato il 20 settembre 1925 a Pistoia da mamma contadina e padre ferroviere, Giotto ha trascorso un secolo di vita tra studi in epoca fascista, l’avvicinamento al socialismo e comunismo, il suo ruolo come staffetta partigiana, la battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio nel 1950, i moti del 30 giugno 1960, lo sciopero coordinato in tutto il mondo dei marittimi nel 1959 e la sua attività di politico e sindacalista genovese.

Una figura importantissima per la memoria storica e politica della città, che anche la sindaca Silvia Salis, ha voluto celebrare: “Oggi Genova si stringe con profondo affetto e gratitudine attorno a Giordano Bruschi, un secolo di vita dedicato con coraggio, coerenza e passione alla libertà, alla giustizia sociale e all’antifascismo. Giotto è una delle coscienze vive della nostra città. Partigiano, sindacalista, uomo delle istituzioni e instancabile difensore dei valori della Resistenza, ha attraversato la storia del Novecento lasciando un’impronta indelebile nell’identità della nostra città”.

“In lui riconosciamo la forza morale di una generazione che ha combattuto per restituire dignità all’Italia e libertà alle future generazioni. Con il suo esempio, Giotto ci ricorda ogni giorno che la democrazia non è un bene scontato, ma una conquista da preservare e coltivare – prosegue la sindaca – Con la sua voce, le sue battaglie e la sua testimonianza, ha saputo parlare a intere generazioni, sempre con passione, lucidità e impegno. A nome della città di Genova, desidero esprimere a Giordano Bruschi il nostro più profondo ringraziamento e i più sentiti auguri per questo traguardo straordinario. Buon compleanno, Giotto: Genova ti è riconoscente e ti abbraccia con affetto”

“Con grande senso di responsabilità- aggiunge il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa– a nome del Consiglio Comunale di Genova, rendo omaggio a una figura centrale della nostra storia cittadina e nazionale: ricordare Giotto nel centenario della sua nascita non è soltanto un doveroso atto di memoria. È un atto di impegno. Un impegno verso la verità storica, verso i valori democratici e verso le nuove generazioni, che hanno il diritto, e il dovere, di conoscere ciò che uomini come lui hanno fatto per rendere l’Italia un Paese libero e giusto. Giotto fu tra i protagonisti della Resistenza genovese”.