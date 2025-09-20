Genova. Una grande festa per celebrare Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, che il 20 settembre compie 100 anni.

Iconica figura della Resistenza genovese (e non solo) e delle lotte operaie, memoria vivente dell’antifascismo, Bruschi è stato celebrato sabato pomeriggio nel giardino della Casetta dei Filtri del Circolo Sertoli, in Via San Felice, a Molassana. Un’occasione per riunirsi e scambiarsi aneddoti, oltre che per festeggiare un uomo che oggi è memoria storica e manifesto vivente dei valori dell’antifascismo.

La festa è stata organizzata dal Municipio IV Media Val Bisagno, e nel giardino oltre agli amici e alla famiglia di Bruschi si sono riuniti l’assessore comunale Davide Patrone, l’assessora regionale Katia Piccardo e il presidente di Municipio Lorenzo Passadore. Attesa anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha definito Bruschi “una delle coscienze vive della nostra città. Partigiano, sindacalista, uomo delle istituzioni e instancabile difensore dei valori della Resistenza, ha attraversato la storia del Novecento lasciando un’impronta indelebile nell’identità della nostra città”.

“In lui riconosciamo la forza morale di una generazione che ha combattuto per restituire dignità all’Italia e libertà alle future generazioni. Con il suo esempio, Giotto ci ricorda ogni giorno che la democrazia non è un bene scontato, ma una conquista da preservare e coltivare – prosegue la sindaca – Con la sua voce, le sue battaglie e la sua testimonianza, ha saputo parlare a intere generazioni, sempre con passione, lucidità e impegno. A nome della città di Genova, desidero esprimere a Giordano Bruschi il nostro più profondo ringraziamento e i più sentiti auguri per questo traguardo straordinario. Buon compleanno, Giotto: Genova ti è riconoscente e ti abbraccia con affetto”

Nato il 20 settembre 1925 a Pistoia da mamma contadina e padre ferroviere, Giotto ha trascorso un secolo di vita tra studi in epoca fascista, l’avvicinamento al socialismo e comunismo, il suo ruolo come staffetta partigiana, la battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio nel 1950, i moti del 30 giugno 1960, lo sciopero coordinato in tutto il mondo dei marittimi nel 1959 e la sua attività di politico e sindacalista genovese.