Pienone

Palazzo Ducale, oltre 600 persone per la ‘lectio magistralis’ del direttore de Il Post Franscesco Costa

Costa ha parlato dei nuovi assetti geopolitici globali aprendo la stagione 2025-2026 di eventi della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche

francesco costa, il post

Genova. Sala del Maggiore e del Minor Consiglio gremite per assistere nel pomeriggio alla lectio magistralis di Francesco Costa. Il direttore del quotidiano online Il Post ha parlato, davanti a circa 600 partecipanti, dei nuovi assetti geopolitici globali aprendo la stagione 2025-2026 di eventi della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche.

Nell’incontro, organizzato da Azimut Capital Management SGR S.p.A. in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, il popolare giornalista e profondo conoscitore della politica statunitense, ha raccontato l’evoluzione degli equilibri mondiali alla luce delle trasformazioni in atto nella società americana.

La lectio è stata preceduta dai saluti di Sara Armella direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, e di Enrico Paroletti, presidente di Società di Letture e Conversazioni Scientifiche.

Francesco Costa, autore di diversi volumi pubblicati da Mondadori e vincitore del Premio Estense 2024, è tra i più autorevoli divulgatori italiani in ambito geopolitico ed è noto per il suo stile chiaro e accessibile, in grado di avvicinare un vasto pubblico ai temi della politica e dell’attualità internazionale.

