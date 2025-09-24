Paesaggio800 nove eventi nei Musei di Nervi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni

Genova. Dopo il successo delle precedenti edizioni di In viaggio con Gulliver, che hanno reso il museo un luogo familiare e accogliente per tantissime famiglie, Lilliput presenta un nuovo progetto: PAESAGGIO 800, una rassegna di eventi tra arte e salute, dedicata a bambine e bambini da 0 a 6 anni (e a chi cresce con loro), per camminare insieme tra le opere d’arte e scoprire con sguardi nuovi il paesaggio dell’Ottocento.

Nove appuntamenti – da settembre 2025 a gennaio 2026 – nei Musei di Nervi: un’occasione per camminare dentro l’arte, esplorando spazi, immagini e relazioni con curiosità condivisa.

Guardare insieme, camminare insieme

PAESAGGIO 800 è una rassegna di eventi pensata per tutta la famiglia, per vivere il museo come un luogo da scoprire insieme, ognuno con il proprio sguardo. Ogni appuntamento è un’occasione per osservare, immaginare e creare, rafforzando la relazione tra grandi e piccoli attraverso l’arte.

Il paesaggio ottocentesco, tra Romanticismo, Realismo e Simbolismo, sarà il filo conduttore di esperienze che uniscono storia, emozioni e natura. Le opere diventano spunti per attivare tutti i sensi, stimolare punti di vista inediti e favorire una maggiore consapevolezza dello spazio e delle relazioni.

Un viaggio visivo e corporeo, che accompagna le famiglie a riscoprire il legame tra uomo e ambiente, tra dentro e fuori, tra sé e l’altro.

Il paesaggio come spazio da abitare

Le opere esposte alla Galleria d’Arte Moderna, nelle Raccolte Frugone e a la Wolfsoniana – firmate da artisti come Nomellini, Merello, Signorini e altri appartenenti a importanti correnti artistiche come i Macchiaioli e la Scuola dei Grigi – non sono solo quadri: sono finestre aperte su mondi da esplorare.

Cieli, boschi, marine, città e colline diventano stimoli per esperienze che coinvolgono i sensi, il corpo, il linguaggio e le emozioni. Ogni incontro propone attività artistiche, teatrali e sensoriali che trasformano il paesaggio ottocentesco in un ambiente vivo, da attraversare insieme, con curiosità e lentezza.

Laboratori manuali con materiali naturali, giochi simbolici, momenti di rilassamento, esplorazioni in movimento: ogni proposta nasce per favorire la relazione tra adulti e bambini, valorizzando lo sguardo di ciascuno e creando un’esperienza di apprendimento condiviso. Non si tratta solo di visitare un museo, ma di viverlo come un paesaggio da abitare insieme.

Un’équipe che guarda da più punti di vista

A progettare e condurre gli appuntamenti è la stessa équipe multidisciplinare che ha curato le precedenti edizioni di In viaggio con Gulliver: professionisti della pedagogia, dell’arte, della cultura e della salute, con una solida esperienza nel lavoro educativo con le famiglie.

Per PAESAGGIO 800, il gruppo ha esplorato il paesaggio ottocentesco come tema ricco di stimoli, non solo artistici ma anche relazionali, emotivi e sensoriali. Le opere diventano punto di partenza per attività che coinvolgono il corpo, la creatività e il dialogo tra adulti e bambini, in un approccio integrato che unisce cura pedagogica, gioco ed esplorazione condivisa.

PAESAGGIO 800 è un progetto ideato e curato da Lilliput, realizzato con il contributo del Comune di Genova nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Genova nell’Ottocento”, in collaborazione con il Municipio IX Levante e la Direzione Musei Civici. La rassegna si inserisce in un percorso di valorizzazione dell’identità storica e artistica della città, offrendo ai più piccoli e alle loro famiglie un’occasione per vivere il patrimonio museale come esperienza educativa, emotiva e condivisa.