Ottocento km in triciclo per i diritti dei disabili: tappa genovese per il consigliere comunale e attivista Angelo Catanzaro

Da Torino, la sua città, Angelo ha acceso i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. Ad accogliere Angelo Catanzaro a Genova: Uil Liguria, Uil Pensionati, Ada Genova e Liguria insieme alle altre categorie e alla nostra ospite di eccezione, l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Genova Cristina Lodi che ha dialogato a lungo con Angelo e la Uil sul tema delle disabilità.

Nel contesto di un’Italia ancora scarsamente inclusiva, dove quasi 7 persone con disabilità su 10 in età lavorativa non hanno un impiego, con percentuali ancora più drammatiche per chi ha una disabilità intellettiva, dove l’esclusione dal mondo del lavoro è la regola e non l’eccezione.

Il progetto “Oltre i Limiti” vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di valorizzare il potenziale di ciascuno, attraverso la promozione di percorsi di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, affiancati da iniziative concrete per garantire a tutte le persone il diritto all’autodeterminazione, nella convinzione che senza la libertà di scegliere per la propria vita, nessuna persona possa davvero sentirsi parte della società.

La prossima tappa ligure sarà Spezia dove Angelo Catanzaro arriverà giovedì 11 settembre. Ad accoglierlo presso l’Assonautica ci saranno: associazione Nave di Carta, Consulta Disabili, Uil Liguria, Uil Pensionati, Ada La Spezia, Centro Servizio Vivere Insieme e le associazioni del territorio. Al termine dell’incontro Angelo Catanzaro sarà accompagnato a visitare il Golfo della Spezia con una barca.