Genova. Dopo la prima riunione di fine luglio, è stato definito il calendario del primo semestre di attività dell’Osservatorio Ambiente e Salute, lo strumento istituzionale permanente istituito, rilanciato e modernizzato in estate dall’amministrazione comunale.

Che cos’è e a cosa serve l’Osservatorio Ambiente e Salute

L’Osservatorio Ambiente e Salute, composto da membri tecnici, rappresentanti istituzionali e organismi civici, si riunirà in sette incontri per esaminare dati e criticità ambientali, producendo relazioni sull’attività svolta e sulle problematiche rilevate.

Nel primo incontro tematico saranno individuate e analizzate le principali problematiche ambientali che incidono o possono incidere sulla salute dei cittadini e condivisi i dati e le informazioni già disponibili presso enti e strutture competenti.

Nel secondo incontro si punterà a formulare proposte operative e misure di miglioramento indirizzate alla giunta comunale e agli altri enti competenti e a elaborare le relazioni. Ogni incontro sarà verbalizzato e pubblicizzato sul sito del Comune di Genova.

L’Osservatorio è coordinato dal Direttore di Area Gestione del Territorio e composto da assessorati competenti con relativi delegati e responsabili, da rappresentanti della Città Metropolitana di Genova, rappresentanti dell’Asl 3, di Arpal, dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria e dell’Ospedale Policlinico San Martino.

I temi al centro degli incontri

Concentrandosi su temi specifici rilevanti per il territorio comunale, sulla base delle richieste pervenute e anche in relazione alla mancata attività dell’Osservatorio negli ultimi anni, si inizierà a lavorare tra ottobre e novembre con due incontri dedicati all’inquinamento area portuale, mentre a metà novembre si terrà un incontro sulle barriere antirumore. Il forno crematorio e i cantieri e le polveri saranno al centro degli incontri di dicembre e gennaio 2026.

“L’Osservatorio Ambiente e Salute è uno strumento fondamentale per analizzare, confrontandosi in maniera trasparente con la cittadinanza, le problematiche ambientali presenti sul nostro territorio e il relativo impatto sulla salute delle persone e dell’ecosistema – dice l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu – Il primo semestre di attività prevede una serie di incontri con i quali vogliamo andare a intercettare concretamente il disagio quotidiano avvertito dai cittadini, rispondendo alle loro preoccupazioni con un approccio basato sull’ascolto, sul dialogo e sulla messa a sistema di tutti i dati”

“Mettere al centro delle politiche pubbliche, in particolare quelle ambientali e sociali, la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini è l’obiettivo della nostra giunta che non a caso, tra i suoi i primi provvedimenti, ha voluto ripristinare e rilanciare l’Osservatorio Ambiente e Salute, colpevolmente accantonato da chi ci ha preceduto – aggiunge l’assessora al Welfare Cristina Lodi – L’inizio ad ottobre dei lavori dell’Osservatorio darà importante valore aggiunto al percorso avviato dalla nostra amministrazione per instaurare con la cittadinanza un dialogo costante e strutturato in merito alla tutela della salute, un tema che concepiamo come il filo conduttore di tutta la nostra azione amministrativa”.