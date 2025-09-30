Evangelico, la Regione dice sì all’ospedale “pubblico” ma Nicolò avverte: “Dipende da loro”

Genova. Approvato all’unanimità in Consiglio regionale un ordine del giorno per riconoscere la natura giuridica di erogatore pubblico anche all’ospedale Evangelico, dopo la chiusura in positivo della vicenda che riguardava il Galliera. Il provvedimento è stato proposto dal centrosinistra, con primo firmatario il capogruppo del Pd Alessandro Sanna, e ha ricevuto il parere favorevole dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

“La giunta non ha nessun problema, però non deve partire da noi, dev’esserci la volontà dell’Evangelico – ha precisato l’assessore in aula -. Ferma restando la nostra predisposizione è l’ospedale che deve avviare la richiesta”.

Il provvedimento impegna la giunta ad attivarsi tempestivamente per garantire il riconoscimento giuridico nel più breve tempo possibile, con diversi obiettivi: “Assicurare l’accesso ai fondi sanitari nazionali e regionali necessari per la sostenibilità economica della struttura; garantire la continuità della funzione centrale che tale ospedale svolge nell’offerta sanitaria ligure; preservare i livelli essenziali di assistenza per il territorio di competenza; mantenere l’integrazione funzionale con il sistema sanitario regionale; tutelare i livelli occupazionali“. Il riconoscimento è stato sollecitato più volte anche dai sindacati.

“Parliamo di un presidio indispensabile per tutto il territorio del ponente genovese e della Valle Stura, che svolge funzioni essenziali in stretta integrazione con la Asl 3 nella gestione dei presidi ospedalieri di Voltri e Castelletto – commenta Sanna, che di recente aveva effettuato un sopralluogo nella struttura con la consigliera Katia Piccardo -. La situazione di incertezza giuridica ad oggi ha determinato una condizione di grave instabilità, con conseguenze sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nella programmazione delle attività sanitarie che l’ospedale ha sempre e comunque garantito nonostante le difficoltà. Accogliamo favorevolmente l’approvazione dell’ordine del giorno e lavoreremo affinché venga avviato al più presto l’iter per procedere con il riconoscimento dell’Evangelico come ospedale pubblico”.

Come aveva già puntualizzato il presidente Marco Bucci in aula a luglio quando era stata approvata la legge regionale sul Galliera, il problema è capire “se l’Evangelico, come privato, vuole lasciare elementi importanti di governance operativa e finanziaria al pubblico”.