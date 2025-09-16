Ordinanza antismog, la Regione Liguria valuta l’app Move-In: ecco cosa cambierebbe

Genova. La Regione Liguria valuta l’adozione dell’applicazione MoVe-In per il monitoraggio dei veicoli inquinanti in modo da mitigare (o magari superare) le ordinanze anti-smog a Genova e La Spezia. A spiegarlo è stato oggi l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone rispondendo in consiglio regionale a un’interrogazione di Federico Bogliolo (Vince Genova).

Il cosiddetto “Monitoraggio veicoli inquinanti”, sperimentato per la prima volta dalla Regione Lombardia, si basa su una deroga chilometrica ai divieti in base all’uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato, e prevede l’installazione di una scatola nera sull’auto per rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata.

Chi ha installato la scatola nera non è soggetto ai blocchi orari e giornalieri previsti dall’ordinanza, ma viene monitorato attraverso il conteggio totale dei chilometri percorsi in qualsiasi fascia oraria e dentro un tetto massimo di chilometri all’anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. A Genova, ad esempio, anche chi possiede un veicolo diesel Euro 4 colpito dall’ultima ordinanza potrebbe circolare a patto di non sforare il limite di chilometri e di emissioni prestabilite.

“Siamo in contatto con Regione Lombardia che ha attivato per prima questo servizio – spiega Giampedrone -. Stiamo studiando insieme al Comune la formula migliore, Genova ne vedrebbe la prima applicazione. Penso che il prossimo piano per la qualità dell’aria richiamerà questo tema in modo preponderante. Questo servizio ci è stato segnalato anche da diversi cittadini e uniforma al meglio la necessità di andare incontro da una parte a esigenze normative, la procedura di infrazione europea di cui dobbiamo tenere conto, dall’altra alla possibilità, per chi ha veicolo in regime restrittivo tout court, di avere una capacità di spostamento limitata”.

“La mia interrogazione nasce da fatto che in Liguria il 41,4% dei veicoli è Euro 4 o inferiore: parliamo di tantissimi cittadini che rischiano di subire pesanti limitazioni alla mobilità quotidiana – commenta Bogliolo -. È quindi fondamentale capire quali strumenti concreti possano essere messi in campo per dare respiro a chi utilizza l’auto in modo saltuario o non può permettersi un veicolo nuovo”.

L’ordinanza che limita i veicoli diesel Euro 4 a Genova (solo nell’area centrale e in alcune fasce orarie) è entrata in vigore il 1° luglio 2025, poi integrata con una serie di deroghe, ma al momento l’assessore Robotti ha deciso di mantenere il regime di tolleranza, sospendendo i controlli e le relative sanzioni. A ottobre dovrebbero scattare divieti anche per i veicoli Euro 5, ma la Regione ha già dato disponibilità a Tursi per una proroga.