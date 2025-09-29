Cede la grata del cantiere, operaio 30enne cade da 8 metri: grave al pronto soccorso

Genova. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio in un cantiere di corso Perrone a Cornigliano. L’uomo, di circa 30 anni, è precipitato da un’altezza di otto metri dopo che una grata ha ceduto.

Nonostante la caduta, l’operaio era cosciente all’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica Golf 2. È stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gli operatori del nucleo per la sicurezza degli ambienti di lavoro di Asl3.