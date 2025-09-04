Genova. Il canile comunale di Monte Contessa si prepara a uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: l’Open Day, giornata in cui i cittadini possono raggiungere la struttura sulle alture di Sestri Ponente per conoscere gli ospiti, tra cani e gatti, incontrare gli operatori che lo gestiscono e avere informazioni su come supportarli e adottare.

Open Day al canile Monte Contessa per incentivare le adozioni

L’appuntamento è per domenica 14 settembre dalle 11 alle 18 in via Rollino 92N, per una giornata suddivisa tra visite guidate, esibizione cinofila e, alle 16, la sfilata dei cani che cercano adozione. Ci sarà anche un buffet e verranno donati gadget, con l’unico obiettivo di incentivare le adozioni dopo uno dei periodi più complessi dell’anno, l’estate, in cui il numero di animali che arrivano in canile aumentano a causa della piaga degli abbandoni.

A oggi il canile di Monte Contessa ospita circa 150 cani e una sessantina di gatti, decisamente troppi per gli spazi a disposizione. Molti sono anziani, e non hanno mai conosciuto il calore e l’affetto di una famiglia, altri sono stati sequestrati e arrivano da situazioni di degrado o violenza, altri ancora sono rinunce di proprietà, animali portati in canile (o abbandonati davanti o nei pressi) come oggetti che non servono più.

L’Open Day è un modo per potare i cittadini all’interno della struttura e conoscere di persona animali che troppo spesso vengono dimenticati in un box.

Cercasi sponsor per il calendario 2026

Il canile sta inoltre cercando sponsor per il calendario 2026: “Col vostro aiuto potremo mandare in stampa il calendario per il prossimo anno e il logo della vostra attività commerciale apparirà sulle pagine dei mesi da voi selezionati – spiegano – Un piccolo gesto, ma di grande supporto per i nostri ospiti”.

“Oltre a poterli pubblicizzare direttamente nelle case di tante persone attraverso le foto sul calendario, infatti, le offerte ricavate dalla distruzione dei calendari ci permetterà di pagare le cure dei nostri ospiti. Grazie a chiunque deciderà di partecipare e di aiutarci ad aiutare tutti i cani e gatti in cerca di casa presenti nel nostro canile”.