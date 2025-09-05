“Oltre i limiti”, 800 km in triciclo da Torino a Roma” fa tappa a Genova e La Spezia

Genova. Da domenica 7 settembre 800 chilometri in sella a un triciclo a pedalata assistita da Torino fino a Roma per accendere i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. Angelo Catanzaro – attivista e consigliere comunale di Torino – è protagonista di un’impresa on the road che, partendo dalla sua città, toccherà sette tappe: Alessandria, Genova, La Spezia, Lucca, Siena, Bolsena e Roma per accendere i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. Quello di Catanzaro non è un viaggio in solitaria: chi vorrà potrà affiancarlo pedalando “a ruota” per condividere il percorso.

“Oltre i Limiti” è molto più di un viaggio: è una vera e propria dichiarazione di intenti, l’azione concreta di chi crede che le barriere non siano solo fisiche, ma anche culturali, sociali e lavorative, e che possano essere abbattute, un passo alla volta, un chilometro dopo l’altro.

A Genova Angelo Catanzaro arriverà martedì 9 settembre. Ad accoglierlo ci saranno Uil Liguria, Uil Pensionati, Ada Genova e Liguria insieme alle altre categorie che – dalle 12:00 alle 14:30 – organizzeranno un comitato di accoglienza in Piazza Colombo, sotto la sede regionale della Uil. Sempre in piazza Colombo, dalle 13:00 alle 14:00, l’assessora ai Servizi Sociali Cristina Lodi incontrerà Angelo Catanzaro.

Alla Spezia Angelo Catanzaro arriverà giovedì 11 settembre. Ad accoglierlo presso l’Assonautica ci saranno: associazione Nave di Carta, Consulta Disabili, Uil Liguria, Uil Pensionati, Ada La Spezia, Centro Servizio Vivere Insieme e le associazioni del territorio. Al termine dell’incontro Angelo Catanzaro sarà accompagnato a visitare il Golfo della Spezia con una barca.

Angelo Catanzaro è consigliere comunale della città di Torino e attivista per i diritti delle persone con disabilità, affetto da paralisi spastica, una forma di disabilità motoria. Nel contesto di un’Italia ancora scarsamente inclusiva, dove quasi 7 persone con disabilità su 10 in età lavorativa non hanno un impiego, con percentuali ancora più drammatiche per chi ha una disabilità intellettiva, dove l’esclusione dal mondo del lavoro è la regola e non l’eccezione. Il progetto “Oltre i Limiti” vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di valorizzare il potenziale di ciascuno, attraverso la promozione di percorsi di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, affiancati da iniziative concrete per garantire a tutte le persone il diritto all’autodeterminazione, nella convinzione che senza la libertà di scegliere per la propria vita, nessuna persona possa davvero sentirsi parte della società.

L’iniziativa è sostenuta da Uil Pensionati Piemonte, Uil del Canavese, Ada Piemonte, Weelo e Loom Collective e Loom Production.