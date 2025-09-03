Olly annuncia concerto al Ferraris nel 2026, a oltre 20 anni da Vasco Rossi la musica torna allo stadio

Genova. Olly annuncia un concerto allo stadio Luigi Ferraris per il 18 giugno 2026. C’è voluto un genovese, che sta vivendo un momento della sua carriera in cui ogni data annunciata è in sold out, per riportare la musica nel tempio del calcio cittadino a distanza di oltre vent’anni dall’ultimo evento: Vasco Rossi nel 2004.

Una data che, a quanto trapela, il cantante ha voluto con tanta ostinazione, per il suo primo concerto negli stadi. Ieri sera, 2 settembre, l’annuncio durante il concerto con 34 mila persone all’Ippodromo di Milano alla presenza della consigliera Francesca Ghio, in rappresentanza della sindaca Silvia Salis, che ha la delega alle politiche giovanili. La produzione è di Magellano Concerti. I biglietti sono già in vendita su Ticketone e a quanto pare stanno andando a ruba (prato a 59 euro e tribuna d’onore a 89 non più disponibili per ora, idem la la tribuna inferiore con vista laterale).

Le problematiche del Ferraris sono sempre quelle: non è una struttura adatta per l’allestimento dei concerti di oggi. In sostanza ci vuole una produzione ad hoc, perché non si possono portare i grandi palchi allo stadio non essendoci spazi di manovra adeguati per i grandi camion e le gru per montarli. Olly farà dunque il concerto su un palco più piccolo studiato per l’occasione.

L’evento si sposa con la volontà di rilanciare lo stadio da parte dell’amministrazione Salis, anche se non è facile trovare artisti e produzioni che vogliono sobbarcarsi la spesa per un evento che è destinato a restare speciale solo per quella data.

“Riportare dopo 22 anni la grande musica al Ferraris è un sogno che si realizza – dichiara Salis – e per questo non posso che ringraziare Olly e tutto il suo staff per aver fortemente voluto questo evento, mostrando ancora una volta lo stretto legame che unisce Federico alla sua, alla nostra città. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità. Sappiamo che il Ferraris deve essere riqualificato per poter vivere tutti i giorni e non solo di calcio, ma dare fin da subito la dimostrazione che, con qualche sforzo in più, anche ora è possibile organizzare un grande evento è un bellissimo segnale, che siamo certi possa trovare il sostegno di tanti genovesi, tanti giovani appassionati di musica, e possa essere il volano per altri appuntamenti futuri. Genova torna ancora una volta al centro della scena musicale con la consapevolezza che cultura e spettacolo non sono solo intrattenimento, ma parte viva dell’identità di una comunità che vuole sempre più essere a misura di giovani”.

Olly gioca in casa con il concerto allo stadio Ferraris e in questo momento ogni cosa che tocca si trasforma in oro, per cui non poteva essere che lui a farlo. La riapertura di una stagione di concerti al Ferraris è una strada tutta in salita, in attesa dei lavori di ammodernamento dell’impianto.

Lavori necessari

Il concerto di Olly allo stadio Ferraris è un conto. L’impianto, come annunciato a luglio, sarà candidato a ospitare gli Europei di calcio del 2032. Candidatura che sarà formalizzata proprio questo mese di settembre. Lo stadio, nelle intenzioni dell’amministrazione Salis, resterà pubblico. “Il Comune di Genova, Genoa e Sampdoria vogliono correre per questa gara molto difficile e ambiziosa – aveva dichiarato la sindaca Salis al termine dell’incontro con Michele Uva, delegato Uefa presso il comitato organizzatore italiano per gli Europei del 2032, e i rappresentanti della Figc, Giovanni Spitaleri e Matteo Galdelli – l’obiettivo è lasciare a Genova uno stadio migliore, che possa essere all’altezza delle grandi competizioni sportive che ospiterà e dei grandi eventi, funzionante sette giorni su sette, che abbia criteri di modernità e che possa servire Genova nei prossimi decenni, nel migliore dei modi”.

I criteri dell’Uefa, però, sono molto stringenti e ben 130 aveva ricordato Salis: “Lavoreremo su queste indicazioni ed entro il 10 settembre formalizzeremo la nostra candidatura. Lo step successivo sarà, entro il 31 luglio 2026, la presentazione di un progetto che abbia la sostenibilità strutturale ed economica e i criteri richiesti dalla Uefa per concorrere”, la dichiarazione di circa due mesi fa.