Olly-mania, le date al Ferraris diventano tre: anche la seconda è sold-out

Genova. Alla fine saranno tre i concerti di Olly allo stadio Ferraris di Marassi di Genova. I biglietti per le date del 18 e del il 20 giugno 2026 sono andati esauriti nel giro di poche ore, e il cantautore prodigio genovese ha annunciato una terza e ultima data per il 21 giugno 2026 ringraziando tutti i fan per il supporto.

Olly in concerto allo stadio di Genova, terza data

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha già infranto un altro record, e cioè riportare la musica dal vivo allo stadio Luigi Ferraris a 22 anni dall’ultimo concerto, quello di Vasco Rossi.

Olly ha annunciato il concerto genovese durante il concerto all’Ippodromo di Milano, davanti a un mare di fan che si sono radunati davanti al palco per intonare le sue canzoni e applaudirlo. Due le date meneghine del tour Tutta la vita, mentre per il ritorno nella sua Genova ha scelto il motto Tutti a casa. I biglietti sono già in vendita con prezzi a partire da 49 euro.

Il nodo dello stadio Ferraris e dei grandi concerti

I tre concerti saranno un banco di prova per il Ferraris. A Genova non ci sono infatti strutture per i grandi concerti ed eventi e più volte si è parlato di utilizzare lo stadio e aprirlo alla musica del vivo. Ci sono però ostacoli legati principalmente a questioni logistiche. Il Ferraris non è predisposto a ospitare le grandi produzioni di oggi, che viaggiano principalmente a brodo di grandi tir che scaricano l’attrezzatura per allestire il palco direttamente in campo.

La sindaca Silvia Salis, ringraziando Olly per lo sforzo, ha ammesso che “siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità”.