Genova. Inarrestabile Olly: neanche il tempo di annunciare il concerto genovese allo stadio Ferraris di Marassi che i biglietti sono andati sold-out, una vendita terminata nel giro di poche ore.

Olly in concerto allo stadio Ferraris, annunciata una seconda data

Il cantautore genovese, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, mercoledì mattina ha condiviso su Instagram un post in cui invitava i genovesi a “vedersi a casa”, dando appuntamento al 18 giugno 2026. Tempo qualche ora d è tornato su Instagram per condividere nelle storie la notizia di una nuova data per il 20 giugno, visto che la prima ha registrato il tutti esaurito.

I biglietti per il secondo concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris sono in vendita a partire dalle 17 di mercoledì 3 settembre, ma nel frattempo Olly ha già raggiunto un altro traguardo: riportare la musica dal vivo allo stadio Luigi Ferraris a 22 anni dall’ultimo concerto, quello di Vasco Rossi.

All’entusiasmo dei fan si è aggiunto anche quello della sindaca Silvia Salis, che ha parlato di “un sogno che si realizza. Un punto di partenza per il futuro che vogliamo realizzare, quello di un impianto rinnovato che cittadine e cittadini possano vivere tutti i giorni, non solo grazie allo sport”.

Il nodo dello stadio e dei grandi concerti

È noto infatti che a Genova non ci sono strutture per i grandi concerti ed eventi, e più volte si è parlato di utilizzare lo stadio e aprirlo alla musica del vivo. Ci sono però impedimenti legati principalmente a questioni logistiche. Il Ferraris non è predisposto a ospitare le grandi produzioni di oggi, che viaggiano principalmente a brodo di grandi tir che scaricano l’attrezzatura per allestire il palco direttamente in campo.

È la stessa Salis ad ammettere che “siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità”.

Attesa per la riqualificazione del Ferraris

Inevitabile un accenno al progetto di riqualificazione dello stadio, ancora fermo al palo: “Siamo al lavoro per questo, ma dare fin da subito la dimostrazione che, con qualche sforzo in più, anche ora è possibile organizzare un grande evento è un bellissimo segnale. Siamo certi che troverà il sostegno di tante e tanti genovesi, tanti giovani appassionati di musica, e potrà essere il volano per altri appuntamenti futuri”.

L’impianto, come annunciato a luglio, sarà candidato a ospitare gli Europei di calcio del 2032. Candidatura che sarà formalizzata proprio questo mese di settembre. Il Ferraris, nelle intenzioni dell’amministrazione Salis, resterà pubblico