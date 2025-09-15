L’Oktoberfest entra nel vivo: il programma tra dj set, spettacoli e laboratori

Genova. Prosegue fino a domenica 28 settembre in Piazza della Vittoria la 15esima edizione dell’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata da Alessio Balbi in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Dopo l’inaugurazione di giovedì 11 settembre, con l’OktoberParade e l’apertura del primo fusto di birra avvenuta alla presenza delle istituzioni, e il primo weekend, la manifestazione entra nel vivo con una settimana ricca di appuntamenti: spettacoli, musica dal vivo, dj set, laboratori creativi e attività pensate per tutta la famiglia.

L’atmosfera tipicamente bavarese continua ad animare con entusiasmo fino all’ultimo fine settimana di settembre Piazza della Vittoria, con l’immancabile birra HB e le specialità gastronomiche.

Il programma dell’Oktoberfest da lunedì 15 a domenica 21 settembre

Questa settimana, ampio spazio è dedicato a sport e tradizione, con le esibizioni della Scuola di Scherma Storica Antonio Quintino, le dimostrazioni e le prove di combattimento con spade laser a cura di Ludosport International, le esibizioni di tessuti aerei con Roberta Cocca e le performance di danze popolari del Gruppo Storico Sestrese. La Scuola Taekwondo Genova torna sul palco con l’esibizione acrobatica e con lo spettacolo dei Campioni del Mondo U17.

Proseguono anche le serate dell’Out! Festival, che si aprono con le esibizioni swing di Zena Swingers e i balli country dei Wild Angels Country e continuano con gli aperivibes a cura di Radio Babboleo, i dj set di Pernazz e i concerti di Rockalibre, Nero Fluo, Pornoshock e Safari Garage.

Non manca l’intrattenimento dedicato alle famiglie, con lo spazio Kindergarten, il laboratorio di origami, un pomeriggio dedicato all’editoria e alla stampa sostenibile con KC edizioni e gli appuntamenti curati da Clown al Volo e Associazione Maruzza. Tra le iniziative della settimana anche la firma live dei “mini Alter Ego” a tema Oktoberfest con l’artista AlePiano, il torneo di Risiko e di Ticket To Ride a cura di Borgo Pila Game House – Giochi da Tavolo e la realizzazione dell’opera collettiva promossa dallo Spazio Creativo Doidè – L’atelier della genialità. A scandire le serate sotto il tendone centrale, le esibizioni delle bande bavaresi Peter Traktor Band e Die Wiesnmadln.