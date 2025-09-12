Oktoberfest di Genova, partiti: ecco tutti gli eventi del fine settimana

Genova. È stata ufficialmente inaugurata la 15ª edizione dell’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata da Alessio Balbi, ideatore dell’evento nel 2005, in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

La manifestazione ha preso il via ieri, giovedì 11 settembre, alle ore 19, con l’“O’zapft is!”, il tradizionale rito di apertura del primo fusto di birra, alla presenza del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessora al commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin, del consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Alessio Piana e del presidente dei giovani imprenditori Confcommercio Daniele Pallavicini.

A precedere l’inaugurazione ufficiale è stata, alle ore 18.30, l’OktoberParade, la sfilata volta a promuovere la mobilità sostenibile che da Piazza De Ferrari ha accompagnato il pubblico fino al tendone di Piazza della Vittoria percorrendo via XX Settembre a piedi, in bicicletta, monopattino o skate. Lungo il percorso non è mancato l’accompagnamento musicale dell’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, alternata alla Filarmonica Sestrese durante la marcia, dando vita a un coinvolgente scambio musicale e culturale. La parata ha fatto parte del programma della European Mobility Week del Comune di Genova.

La manifestazione prosegue fino a domenica 28 settembre, portando in città la tipica atmosfera bavarese con un programma ricco di appuntamenti tra intrattenimento, musica, sport e attività per famiglie e bambini.

Il programma del primo weekend

Nel primo weekend di Oktoberfest, tra il tendone e l’area esterna, spazio alla creatività, alla lettura, allo sport e alla musica: dai concerti live dell’Out! Festival ai sorrisi portati da Clown al Volo e Associazione Maruzza, dalle esibizioni della Scuola Taekwondo Genova con i campioni del mondo U17 agli appuntamenti dedicati ai più piccoli nello Spazio Kindergarten. In programma anche le esibizioni della Banda Bavarese Die Klobnstoana e il raduno di Fiat 500 a cura del Garlenda Club 500, per un fine settimana all’insegna della tradizione e del divertimento.

Programma nel dettaglio:

Venerdì 12 settembre

18:30 Out! Festival: Feltrinelli Libri & Eventi con Dario Rigliaco – Lo stand Feltrinelli ti aspetta con una selezione di titoli per tutte le età. A seguire Dario e Max intratterranno con quiz e gag a tema birra. Durante la serata, momenti di intrattenimento con combat-show vichinghi per i più piccoli, mini gialli teatrali e consigli di lettura a tema con novità editoriali.

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini – Animatrici e animatori professionisti coinvolgeranno i più piccini con giochi, laboratori creativi, animazioni e tante attività pensate apposta per loro. Una serata divertente e colorata, a misura di famiglia!

21:30 Out! Festival: Ipop80 – live concert: Pop elettronico anni ’80

23:30 Out! Festival: Pernazz – Dj set

Sabato 13 settembre

12:00 Garlenda Club 500 – Raduno Fiat 500

15:00 Per le Famiglie: laboratorio di origami

17:00 Per le Famiglie: Esibizione acrobatica Scuola Taekwondo Genova – La squadra Kids della Scuola Taekwondo di Genova Sturla porta sul palco energia, tecnica e acrobazie spettacolari in una dimostrazione che unisce disciplina, sport e divertimento.

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini – Animatrici e animatori professionisti coinvolgeranno i più piccini con giochi, laboratori creativi, animazioni e tante attività pensate apposta per loro. Una serata divertente e colorata, a misura di famiglia!

20:00 Out! Festival: Radio Babboleo – aperivibes

19:30 e 21:00 Esibizione dei Campioni del Mondo di Taekwondo – La squadra acrobatica della Scuola Taekwondo Genova si esibisce in uno spettacolo mozzafiato con i campioni del mondo U17: Federico Serain, Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo.

21:30 Out! Festival: Coldshivers – live concert: tributo ai Coldplay

23:30 Out! Festival: Alfredo Biagini Dj set

Domenica 14 settembre

16:00 Per le Famiglie: Clown al Volo e Associazione Maruzza – Sorrisi e divertimento insieme ai clown di due realtà che ogni giorno si prendono cura dei più fragili.

19:00 Per le Famiglie: Kindergarten intrattenimento per i più piccini – Animatrici e animatori professionisti coinvolgeranno i più piccini con giochi, laboratori creativi, animazioni e tante attività pensate apposta per loro. Una serata divertente e colorata, a misura di famiglia!

20:00 Out! Festival: Radio Babboleo – aperivibes

21:30 Out! Festival: Blue Monday – live concert