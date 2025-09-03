Ocean Race Europe a Genova vince Allagrande Mapei Racing, barca italiana con un cuore genovese

Genova. Allagrande Mapei Racing, l’imbarcazione italiana guidata dallo skipper Ambrogio Beccaria, ha conquistato la vittoria nella quarta tappa della The Ocean Race Europe 2025, approdando nel Golfo di Genova all’01:42 ora locale, dopo aver completato le circa 600 miglia nautiche da Nizza in 2 giorni, 8 ore, 41 minuti e 14 secondi.

Accompagnato da un equipaggio interamente francese—Thomas Ruyant, noto veterano del Vendée Globe; Morgan Lagravière, co-skipper vittorioso nella Route du Rhum 2022 e nella Transat Jacques Vabre 2023; e la giovane campionessa mondiale Junior 49erFX Manon Peyre—Beccaria ha costruito questa vittoria combattuta respingendo gli attacchi agguerriti degli avversari nelle ultime 24 ore sul Golfo di Genova.

Per Beccaria questa non è stata solo una vittoria sportiva, è la realizzazione di un sogno espresso già all’inizio della tappa: “Voglio sempre vincere ogni tappa − ha detto appena sbarcato − ma questa era speciale perché l’arrivo era in Italia. Stavamo crescendo molto come team – nella scorsa tappa siamo arrivati terzi, ma sapevamo di poter fare meglio. Quindi perché non sognare in grande e provare a vincere questa?”.

Allagrande è stata varata a Genova.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta: “È un risultato molto importante, Beccaria, un genovese di adozione, ha vinto nelle acque di ‘casa sua’ ed è l’esempio concreto di come passione, talento e determinazione possano portare un atleta che ha lavorato molto a Genova e in Liguria ai vertici della vela internazionale. È la rappresentazione concreta di un legame indissolubile tra il mare e la nostra comunità”.

Il presidente ha poi sottolineato come il successo di Beccaria a bordo della Mapei Racing sia una naturale occasione di promozione della vela e degli sport legati al mare e della Liguria a livello internazionale.

“Questa impresa non è solo sportiva – sostiene Bucci – ma anche simbolica perché racconta la nostra vocazione marinara, e la capacità di innovare e di credere nelle nuove generazioni”.

Tour gratuito in città giovedì 4 settembre

In occasione della penultima tappa di The Ocean Race Europe, in programma dal 3 al 7 settembre 2025, il Comune di Genova invita il pubblico a partecipare a un evento speciale: giovedì 4 settembre il tour “Genova e Toscana: trame dell’arte, paglia e jeans”, un percorso gratuito che intreccia storia, cultura materiale e tradizione artigiana.

L’appuntamento è fissato per le 14:45 in piazza San Lorenzo, con la visita esterna della Cattedrale, per poi entrare nel vivo alle 15 al Museo Diocesano di Genova, con la dottoressa Paola Martina. Qui i partecipanti scopriranno una ricca collezione di opere d’arte e i celebri Teli della Passione, grandi tendoni in lino dipinto utilizzati per secoli durante la Settimana Santa. Da questi tessuti tinti con indaco nacque anche la tradizione del “bleu de Gênes”, l’antenato degli odierni jeans.

Alle 16 il percorso prosegue con la presentazione del progetto “Dal Leghorn al Jeans” a cura di Francesco Tapinassi e Clara Svanera: un racconto che lega il cappello di paglia fiorentino – simbolo del Made in Italy conosciuto nel mondo – e il jeans genovese, due icone artigiane che uniscono Toscana e Liguria, Mediterraneo e globalità.

Alle 16:30 spazio al workshop artigianale guidato da Maria Federica Prezioso e Paola Boschiazzo: un laboratorio a quattro mani tra paglia e denim, arricchito dalla partecipazione del designer Simon Claviere e dalla presidente del Museo della Paglia di Signa, Angelita Benelli. I partecipanti potranno osservare da vicino tecniche tradizionali e creazioni uniche, insieme a un’esposizione di manufatti originali, tra cui cappelli utilizzati in set cinematografici internazionali e intrecci ottocenteschi realizzati dalle maestre trecciaiole toscane.

Per info e prenotazioni: oceanlivepark@gmail.com