Nuova diga del porto di Genova, varato il primo mega-cassone da 66 metri

Genova. “Immaginate un blocco compatto di 11 piani, lungo due autobus in fila (66 m) e largo come una strada a 4 corsie (33 m):con una base di circa 2.200 m² (come un condominio di grandi dimensioni). Lunghezza 66,82 m x larghezza 33 m x altezza 33,7 m)”, così il subcommissario alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, Carlo De Simone, spiega in un post su Instagram il primo megacassone – il 13esimo cassone dei 103 previsti e uno dei 35 di queste dimensioni – che comporrà la grande opera.

A un mese e mezzo dalla posa del 12esimo cassone, si è svolto in questi giorni il varo preliminare del cassone C54, destinato al successivo completamento della prefabbricazione in galleggiamento. “Un passaggio tecnico fondamentale che segna l’avanzamento dell’opera più strategica per il futuro del porto di Genova e del Paese”, dice ancora De Simone.

Il cassone di grandi dimensioni avrebbe dovuto essere fabbricato entro la fine di luglio e posato a fine agosto, quindi rispetto all’ultimo cronoprogramma reso disponibile, rispecchia un ritardo di circa un mese.

La struttura è stata prodotta sulla nave Tronds Barge 33. De Simone, in una nota di risposta a nuove recenti polemiche politiche, ha sottolineato che i cassoni già posati sono “solidi e monitorati in tutti i parametri disponibili con un costante confronto con progettisti e tecnici sul comportamento della struttura nel suo complesso che è stata confermata in linea con le aspettative”. A oggi il termine dei lavori è stimato entro il 2027.

La struttura commissariale per la ricostruzione ha pubblicato anche il secondo aggiornamento del piano materiali per la nuova diga foranea: con 250mila metri cubi di escavi dal tunnel subportuale e 80mila dal nuovo bacino Fincantieri a Sestri Ponente, il cantiere si prepara a riutilizzare una tranche da 330mila metri cubi da altri cantiere genovesi. Su 10 milioni di metri cubi di materiali necessari, la metà devono provenire dal riutilizzo.