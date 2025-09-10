  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Timori

Nucleo valutazione delle performance della Regione Liguria, il Pd attacca: “Faremo accesso agli atti”

I consiglieri Natale e Arboscello hanno scoperto un imminente incontro tra Bucci e i due membri rimasti in carica dopo le dimissioni del presidente

consiglio regionale

Liguria. Nucleo di valutazione delle Performance, i consiglieri Davide Natale e Roberto Arboscello (Pd) attaccano: “Perché Bucci vuole incontrare i membri del nucleo di valutazione dopo le dimissioni del presidente? Se si dovesse arrivare a cambiare la relazione siamo pronti a ricorrere alle vie giudiziarie. Intanto chiediamo un accesso agli atti”.

La questione viene ripercorsa dai consiglieri: “Nelle scorse settimane avevamo fatto emergere quanto stava accadendo intorno ai risultati che il nucleo di valutazione delle Performance della Regione Liguria aveva approvato. Con nettezza il presidente del nucleo, a fronte dell’insistenza del presidente Bucci, insoddisfatto di quanto riportato nel documento, si era dimesso facendo emergere chiaramente il modo con cui questa destra ha deciso di governare”.

Adesso la novità, basata su dei rumor: “Ora nei corridoi della Regione si rincorre l’ipotesi che in questi giorni si dovrebbe tenere un incontro tra il presidente Bucci e i due membri che sono rimasti in carica del nucleo di valutazione delle performance. Qual è l’obiettivo di questo appuntamento? Proseguire nella modifica della valutazione già approvata? Se fosse così noi, per tutelare l’Ente e per salvaguardare quanto la legge regionale prevede, dovremo assumere iniziative che prevedono l’interessamento delle autorità giudiziarie”.

Per questo i consiglieri annunciano di fare un accesso agli atti: “Per avere le relazioni approvate dal nucleo di valutazione delle Performance per valutare eventuali difformità e le motivazioni che staranno alla base di quelle decisioni visto che i membri ancora in carica del Nucleo erano gli stessi che avevano approvato il documento oggetto dello scontro tra il presidente del Nucleo e quello della Regione. Come già proposto da altri consiglieri anche noi riteniamo che si debba dare piena chiarezza su quanto accaduto e per questo condividiamo la proposta di convocazione della commissione competente”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.