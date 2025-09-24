Torna la Notte Europea dei Ricercatori tra talk, esperimenti e visite guidate: il programma

Genova. Torna la Notte Europea dei Ricercatori, prevista per venerdì 26 settembre, cui la città di Genova aderisce attraverso il progetto Sharper, sostenuto dalla Commissione Europea.

Sharper (acronimo di ShAring Researchers’ Passion for Education and Rights) ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società. Le attività a Genova sono coordinate dall’Università di Genova e promosse da CNR Festival della Scienza, INFN, IIT, ADI, oltre che dal Comune di Genova che aderisce attraverso i suoi musei.

Come per l’edizione 2024, anche quest’anno sono 15 le città coinvolte – Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino – in cui ricercatori e ricercatrici porteranno la scienza fuori dai laboratori per incontrare la cittadinanza in strade e piazze, teatri e biblioteche, scuole e spazi culturali, con un programma di eventi pensato per tutte le età: talk, esperimenti dal vivo, visite guidate, spettacoli, giochi e laboratori interattivi.

Il programma della Notte europea dei ricercatori

Le attività in realtà partono già dalla mattina di venerdì 26 settembre con le scuole, e proseguono sino a notte inoltrata con laboratori, presentazioni, visite guidate. Quattro le location principali cittadine

Giardini Luzzati

Nel centro storico di Genova, 10 postazioni distinte formano un unico Science village per scoprire insieme di cosa si occupano i ricercatori e le ricercatrici di oggi: dai misteri dell’Universo allo studio degli habitat acquatici, dalla medicina d’avanguardia all’intelligenza artificiale. La mattina, dalle 9:00 alle 11:00, laboratori didattici per le scolaresche; il pomeriggio e la sera, dalle 16:00 alle 23:00, attività per tutte le età.

Museo di Sant’Agostino

I Musei Civici di Genova accolgono il pubblico al Museo di Sant’Agostino – aperto straordinariamente dalle 19:00 alle 22:30 con ingresso gratuito – e lo guidano tra nuovi progetti e le più recenti e sorprendenti scoperte effettuate attraverso ricerche e restauri condotti sul patrimonio culturale. Un’occasione per scoprire che i Musei Civici di Genova vivono di un’intensa attività che si svolge dietro le quinte, di norma inaccessibili al pubblico, dove sapere umanistico e sapere scientifico entrano in contatto e commistione.

Centro Meteo Arpal

Porte aperte al Centro Meteo Arpal: prenotazioni all’indirizzo porteaperte.meteo@arpal.liguria.it per scoprire, insieme con i tecnici del Centro funzionale Meteo Idrologico, come nascono le previsioni meteo e quando si emana un’allerta meteo per i possibili effetti della pioggia diffusa, dei temporali o della neve. Gli accessi sono divisi in tre fasce orarie, ognuna per un numero limitato di posti, assegnati in base alla prenotazione: dalle 14:30 alle 16:00, dalle 16:00 alle 17:30 e dalle 17:30 alle 19:00.

Piscina Porto Antico

Alla scoperta del pesce robotico che nuota come un vero pesce! Un prototipo innovativo, ispirato dalla natura, capace di esplorare l’ambiente sottomarino mimetizzandosi con le specie animali. Dalle 15:00 alle 18:00, nella piscina di Piazzale Luigi Durand de la Penne, grandi e piccini hanno la possibilità di vedere il pesce robotico all’opera, ascoltando dai suoi ideatori la spiegazione del suo funzionamento e i suoi possibili utilizzi.

Maratona digitale

Non solo eventi in presenza, ma anche contenuti digitali: il canale SHARPER, nato nel 2024, si arricchisce nel 2025 con nuovi brevi documentari dalle città della rete, raccontando mese dopo mese i luoghi della ricerca. L’iniziativa prende ispirazione dalla Maratona SHARPER, che dal 2020 ha dato voce online a ricercatrici e ricercatori, evolvendosi poi nell’Ultramaratona, un viaggio corale attraverso decine di contributi video che hanno unito l’Italia della ricerca.