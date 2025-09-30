Non riesce a prenotare un volo e prende a sediate il titolare dell’agenzia di viaggi

Genova, Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti sono intervenuti in un’agenzia di viaggi di via Cairoli poiché il titolare era stato aggredito e ferito con una sedia da un uomo che non riusciva a prenotare un volo per la Romania.

L’aggressore, un 41enne, aveva contattato poco prima l’agenzia per essere aiutato a prenotare il primo volo disponibile per raggiungere un familiare in Romania ma, non riuscendo a completare l’operazione, è stato invitato dalla dipendente a raggiungere i loro uffici per completare l’operazione.

Il 41enne si è recato in negozio ma, sprovvisto di documento d’identità, non ha potuto effettuare l’acquisto del biglietto e ha dato in escandescenze iniziando inveire contro la dipendente.

Il titolare, seduto sulla scrivania accanto, è intervenuto per sedare la situazione e ha invitato l’uomo ad allontanarsi. Lui, in tutta risposta, lo ha insultato e ha afferrato una sedia scaraventandogliela contro e colpendolo alla testa, per poi fuggire taxi.

I poliziotti hanno subito dato assistenza al titolare che è stato portato al pronto soccorso e si sono attivati per cercare il taxi su cui era fuggito il 41enne, rintracciandolo poco dopo nei pressi del casello di Genova Bolzaneto. Il 41enne è stato denunciato. Il titolare dell’agenzia è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.