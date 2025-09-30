  • News24
Via cairoli

Non riesce a prenotare un volo e prende a sediate il titolare dell’agenzia di viaggi

L'uomo, un 41enne, doveva prenotare un volo urgente ma è andato in agenzia senza documenti. Denunciato

auto macchina polizia volante

Genova, Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti sono intervenuti in un’agenzia di viaggi di via Cairoli poiché il titolare era stato aggredito e ferito con una sedia da un uomo che non riusciva a prenotare un volo per la Romania.

L’aggressore, un 41enne, aveva contattato poco prima l’agenzia per essere aiutato a prenotare il primo volo disponibile per raggiungere un familiare in Romania ma, non riuscendo a completare l’operazione, è stato invitato dalla dipendente a raggiungere i loro uffici per completare l’operazione.

Il 41enne si è recato in negozio ma, sprovvisto di documento d’identità, non ha potuto effettuare l’acquisto del biglietto e ha dato in escandescenze iniziando inveire contro la dipendente.

Il titolare, seduto sulla scrivania accanto, è intervenuto per sedare la situazione e ha invitato l’uomo ad allontanarsi. Lui, in tutta risposta, lo ha insultato e ha afferrato una sedia scaraventandogliela contro e colpendolo alla testa, per poi fuggire taxi.

I poliziotti hanno subito dato assistenza al titolare che è stato portato al pronto soccorso e si sono attivati per cercare il taxi su cui era fuggito il 41enne, rintracciandolo poco dopo nei pressi del casello di Genova Bolzaneto. Il 41enne è stato denunciato. Il titolare dell’agenzia è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

