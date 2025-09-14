Cornigliano, il comitato No Forno prepara flash mob davanti a Tursi: “Rispettare il diritto alla salute”

Genova. Il Comitato No Forno Elettrico Genova, insieme ai cittadini di Cornigliano e di Genova, ha organizzato un flash mob di protesta davanti a Palazzo Tursi (via Garibaldi) il 24 settembre 2025, in occasione del convegno Arpal sui dati ambientali.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il ritrovo sarà alle 14.15, mentre la manifestazione lampo inizierà alle ore 15 per poi durare una decina di minuti: “Le cittadine e i cittadini indosseranno tute bianche o magliette bianche e si disporranno in tre file, mostrando fogli con i riferimenti alla Costituzione italiana e alle norme europee, tra cui: articolo 32 (diritto fondamentale alla salute), Articolo 41 (l’iniziativa economica non può arrecare danno alla salute e all’ambiente), principio di precauzione europeo.

La nuova manifestazione di protesta, segue il grande corteo che ha sfilato lo scorso 4 settembre a Cornigliano, e che ha visto oltre mille persone protestare contro l’ipotesi della riapertura delle lavorazioni a caldo nelle aree ex Ilva: “In questa occasione il Comitato ribadisce inoltre la richiesta già formalizzata di reinstallare le centraline di monitoraggio ambientale a Cornigliano – scrivono i comitato nel comunicato stampa che lancia il flash mob – dismesse da oltre vent’anni, indispensabili per garantire trasparenza sui dati e tutelare la salute pubblica. Con questa azione simbolica e pacifica vogliamo riaffermare che ogni decisione sul futuro di Cornigliano e della città deve rispettare i diritti fondamentali alla salute e all’ambiente, sanciti dalla Costituzione e dalle norme europee”.