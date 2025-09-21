No forno elettrico, il comitato chiama il garante: “I bambini di Cornigliano hanno diritto all’aria pulita”

Genova. Il comitato No forno elettrico chiede l’intervento del garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza contro il progetto che riporterebbe la produzione di acciaio a caldo all’ex Ilva: “I bambini di Genova, e soprattutto quelli di Cornigliano, hanno diritto a respirare aria pulita. Ignorare la sproporzione tra i valori ufficiali e i dati sanitari sarebbe una grave omissione”.

Il recente report Mal’Aria 2025 di Legambiente ha confermato che Genova rientra tra le città italiane con valori critici di inquinamento atmosferico, in particolare per le polveri sottili (PM10) e il biossido di azoto (NO₂) – ricorda il comitato -. Si tratta di dati riferiti alla media cittadina, che comprendono anche aree meno esposte come Nervi o Sturla. Tuttavia, i valori registrati per Genova risultano con ogni probabilità sottostimati rispetto alla reale esposizione della popolazione del Ponente. A Cornigliano, infatti, non sono presenti centraline dedicate, e questo impedisce di misurare con precisione l’impatto dell’inquinamento in un’area che da decenni subisce un carico ambientale e industriale maggiore”:

“Diversi studi epidemiologici hanno documentato che a Cornigliano il tasso di mortalità e l’incidenza di patologie respiratorie e cardiovascolari sono superiori rispetto alla media cittadina. Questo significa che i dati ufficiali sullo smog non riescono a rappresentare la gravità della situazione per chi vive in quell’area – continuano -. Si tratta di un’ingiustizia ambientale e sanitaria che colpisce soprattutto i minori. I bambini sono fisiologicamente più vulnerabili all’inquinamento atmosferico: i loro polmoni sono in fase di sviluppo, hanno una frequenza respiratoria più elevata e una minore capacità di de-tossificazione rispetto agli adulti. Esporli a concentrazioni elevate di polveri e ossidi di azoto significa comprometterne il benessere presente e futuro, con rischi documentati anche di effetti epigenetici”.

Alla luce di questi elementi, il comitato No forno elettrico chiede al garante Francesco Mazza Galanti di “vigilare affinché la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia venga rispettata, garantendo ai bambini il diritto a crescere in un ambiente sano”, di “segnalare formalmente che qualsiasi aggravamento dell’inquinamento a Cornigliano, come l’eventuale insediamento di un forno elettrico ad arco, contrasterebbe con i doveri di protezione dei minori“, di “sollecitare un rafforzamento del monitoraggio della qualità dell’aria, installando centraline dedicate nelle zone più critiche, in particolare a Cornigliano e Sampierdarena” e infine “sostenere politiche locali che mettano al centro la salute e la prevenzione, con particolare attenzione ai soggetti più fragili”.

Intanto il comitato prepara un flash mob di protesta davanti a Palazzo Tursi il 24 settembre, in occasione del convegno Arpal sui dati ambientali. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il ritrovo sarà alle 14.15, mentre la manifestazione lampo inizierà alle ore 15 per poi durare una decina di minuti: “Le cittadine e i cittadini indosseranno tute bianche o magliette bianche e si disporranno in tre file, mostrando fogli con i riferimenti alla Costituzione italiana e alle norme europee, tra cui: articolo 32 (diritto fondamentale alla salute), articolo 41 (l’iniziativa economica non può arrecare danno alla salute e all’ambiente), principio di precauzione europeo”.