Nicolò: “Grazie a chi ha donato sangue anche in estate”. Ma le scorte liguri sono in calo

La responsabile del centro regionale: "Invitiamo a prenotare anche nei giorni infrasettimanali"

Genova. “Grazie a tutti i donatori e le donatrici di sangue che hanno continuato a donare sangue e plasma in un periodo delicato come quello estivo, quando la raccolta tende a diminuire mentre la domanda negli ospedali, che accolgono residenti e turisti, aumenta. Un grazie sentito anche alle Associazioni per il loro prezioso supporto. Rinnovo l’appello alla donazione: un gesto fondamentale che consente di garantire scorte adeguate e di rispondere ai bisogni di salute di tutta la regione”.

Con queste parole l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha voluto ringraziare i donatori e le associazioni, con un pensiero speciale per chi, con generosità e sensibilità, continua a compiere un gesto che può salvare molte vite.

Un aggiornamento arriva anche dal Centro regionale sangue: “Ad oggi – spiega la responsabile Vanessa Agostini – l’autosufficienza regionale è assicurata, ma si registra un calo delle scorte di sangue. Invitiamo quindi tutti i donatori a prenotare la donazione anche nei giorni infrasettimanali, per garantire anche la disponibilità di concentrati piastrinici per i pazienti ematologici”.

“Il personale dei centri trasfusionali e delle associazioni – conclude Agostini – è sempre a disposizione per orientare e supportare i donatori nella scelta della tipologia di donazione più adatta”.

