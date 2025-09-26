Genova Smart City, il nuovo presidente dell’associazione è Nicola Canessa

Genova. La sindaca Silvia Salis, come previsto dallo Statuto del Comune di Genova, ha nominato Nicola Valentino Canessa come nuovo presidente dell’associazione Genova Smart City.

Professore associato in Urbanistica al dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, Nicola Valentino Canessa è attualmente membro del collegio di dottorato Add, del Cieli, Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture, e dirige il cluster di ricerca GIC.lab (Genova Intelligent City) fondato da Manuel Gausa.

Oltre ad essere responsabile scientifico di diverse ricerche di innovazione urbana, Canessa è iscritto all’albo degli esperti in Innovazione tecnologica istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy con competenze specifiche nei settori: Smart city e smart communities, sistemi di mobilità urbana intelligente per le persone, sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e del Made in Italy.

“Una smart city – dichiara il nuovo presidente dell’associazione Genova Smart City, Nicola Valentino Canessa – non è solo tecnologia e dati, ma la capacità di rendere questi strumenti accessibili e utili a tutti i cittadini. Genova può diventare un laboratorio di democrazia urbana dove innovazione e partecipazione si incontrano: un luogo in cui la tecnologia amplifica diritti, inclusione e qualità della vita”.