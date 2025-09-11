  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passaggio

Nepal nel caos, una genovese bloccata nella capitale. Salis scrive a Tajani: “Fatela rientrare”

L'appello della sindaca per mobilitare la rete diplomatica italiana e assicurare che la ragazza possa tornare in Italia in sicurezza

Nepal

[Aggiornamento: Eleonora Uda, da quanto risulta, è riuscita a lasciare il Paese e sta tornando a casa]

Genova. Il Nepal è nel caos, travolto da una crisi sociale e politica senza precedenti, con palazzi istituzionali bruciati e politici malmenati dalla folla inferocita a seguito della stretta securitaria portata nel paese. La crisi ha sorpreso tutti, compresi molti turisti o stranieri in quel momento presenti sul territorio nazionale: tra questi anche una cittadina genovese, Eleonora Uda, da giorni bloccata a Katmandu.

Sul tema è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis che a margine del Consiglio comunale di oggi ha annunciato di aver contattato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per garantire il rientro sicuro della ragazza. “È una nostra concittadina e ho chiesto garanzie per il rientro,” ha affermato Salis.

“In questo momento è chiusa in casa, ha pochissimi contatti con l’esterno in una situazione di totale incertezza e instabilità politica e sociale e vuole avere rassicurazioni, per cui stiamo aspettando risposte.”

L’appello della sindaca mira punta a mobilitare la rete diplomatica italiana per offrire assistenza e assicurare che la ragazza possa tornare in Italia in sicurezza.

Foto: Telegram

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.