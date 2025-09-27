  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorso

Natante si rovescia davanti a Corso Italia: due persone salvate dalla Guardia di finanza

Uno dei due naufraghi è stato accompagnato a Molo Giano e poi trasportato in ambulanza per le cure mediche

motovedetta guardia di finanza

Genova. Due persone che si trovano in acqua davanti a corso Italia dopo che il loro natante si era rovesciato, sono state salvate questa mattina da una motovedetta della guardia di finanza.

Ad operare la vedetta costiera V.848 della Sezione Operativa Navale di La Spezia, impegnata in una crociera di servizio di “Polizia del Mare”

I finanzieri attivavano immediatamente le procedure di soccorso, prestando assistenza ai naufraghi e assicurandone la messa in sicurezza: uno di loro è stato issato a bordo e gli sono stati dati abiti asciutti. E’ stato portato a Molo Giano  dove ad attenderlo era presente un’ambulanza del 118.

L’altro naufrago, in condizioni migliori, è salito a bordo della motovedetta dei Piloti Portuali di Genova che è arrivata insieme a una vedetta SAR della Capitaneria di Porto di Genova, per provare a recuperare il natante ormai semi-sommerso.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.