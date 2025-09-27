Natante si rovescia davanti a Corso Italia: due persone salvate dalla Guardia di finanza

Genova. Due persone che si trovano in acqua davanti a corso Italia dopo che il loro natante si era rovesciato, sono state salvate questa mattina da una motovedetta della guardia di finanza.

Ad operare la vedetta costiera V.848 della Sezione Operativa Navale di La Spezia, impegnata in una crociera di servizio di “Polizia del Mare”

I finanzieri attivavano immediatamente le procedure di soccorso, prestando assistenza ai naufraghi e assicurandone la messa in sicurezza: uno di loro è stato issato a bordo e gli sono stati dati abiti asciutti. E’ stato portato a Molo Giano dove ad attenderlo era presente un’ambulanza del 118.

L’altro naufrago, in condizioni migliori, è salito a bordo della motovedetta dei Piloti Portuali di Genova che è arrivata insieme a una vedetta SAR della Capitaneria di Porto di Genova, per provare a recuperare il natante ormai semi-sommerso.