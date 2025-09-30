Nasconde 21 panetti di hashish nelle scale del palazzo, denunciato ventenne per spaccio

Sestri Levante. Nella serata di venerdì 26 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante hanno rinvenuto 21 panetti di hashish e diversi ovuli della sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 2 kg.

I militari, insospettiti dai movimenti di alcuni soggetti notati nei pressi di un palazzo di Sestri Levante, hanno deciso di effettuare un controllo, rinvenendo in un vano condominiale la droga, conservata in un sacco di plastica occultato tra diversi oggetti.

Dopo il sequestro, i militari hanno continuato a tenere sotto osservazione il posto, fino a quando hanno notato un 20enne che si era recato nel condominio per recuperare la droga. Per lui è scattato quindi il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.