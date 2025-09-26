Medio Levante, ecco la lista dei lavori straordinari: in via Lagustena arrivano nuovi alberi

Genova. Due aree gioco da riqualificare, interventi edili sul plesso scolastico di piazza Palermo, eliminazione di barriere architettoniche sui marciapiedi e un caso anche nuovi alberi in una zona priva di verde.

È l’elenco degli interventi approvati dal Municipio Medio Levante dopo lo stanziamento di 285mila euro da parte del Comune destinati al conto capitale per manutenzioni straordinarie da eseguire nei prossimi tre anni.

Ma la presidente Anna Palmieri, una dei due esponenti di centrodestra rimasti in sella nei Municipi, invita alla cautela: “La lista dei lavori è stata approvata, poi però il Comune dovrà portare la delibera in giunta e accedere a un mutuo. I soldi dovremmo iniziare a vederli nel 2026, ancora non ci sono certezze“.

La voce di spesa più sostanziosa, 125mila euro in tutto, riguarda la riqualificazione di tratti di strade e marciapiedi pubblici con particolare riguardo alle barriere architettoniche. Due i punti interessati: via Odero e via Baroni, nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Servi alla Foce, e via Lagustena nel cuore di San Martino. “Qui vorremmo piantare qualche albero per portare un po’ di verde nel quartiere”, riferisce Palmieri.

Altri 70mila euro serviranno per il restyling di due aree giochi, quella nei giardini di piazza Palermo alla Foce e quella dei giardini Vitali di corso Italia, tra via Bovio e via Minzoni.

I restanti 90mila euro verranno destinati a interventi edili sulla scuola di piazza Palermo. “Vogliamo sistemare un’area esterna che oggi versa in cattive condizioni”, spiega la presidente.