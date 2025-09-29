Motociclista morto a Bargagli, Giancarlo D’Ambra lavorava in Amt: il cordoglio dell’azienda

Genova. Si chiamava Giancarlo D’Ambra e aveva 27 anni il ragazzo morto ieri pomeriggio sulla statale 45 a Bargagli dopo uno schianto con la sua moto contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Martini e il giovane è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che accertato che si è trattato di un incidente autonomo. Non è chiaro se il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo a causa di un errore oppure di un malore improvviso, ma il pm di turno, Giancarlo Vona, ha deciso che non darà incarico per eseguire l’autopsia sul corpo, che nulla sposterebbe rispetto alla tragedia che sta vivendo la sua famiglia.

Nelle prossime ore sarà quindi stabilita la data delle esequie. Giancarlo D’Ambra, nato a Catania ma residente a Genova, lavorava in Amt come meccanico. Era impiegato nell’autofficina di via Paolo Reti.

Grande il cordoglio tra i colleghi e anche da parte dell’azienda di trasporto pubblico: “Siamo molto addolorati e vicini alla famiglia di Giancarlo” il messaggio dell’azienda contattata da Genova24.

D’Ambra era un grande appassionato di moto, come raccontano anche le numerose immagini che postava sui social, e quando era libero dal lavoro ne approfittava per fare dei giri soprattutto nell’entroterra, proprio come è accaduto ieri. Le foto più recenti lo ritraggono fiero e felice in sella alla stessa Ducati con cui ieri ha avuto il tragico incidente.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente

D’Ambra è la 15esima vittima di incidente mortale sul territorio della provincia di Genova dall’inizio del 2025. Ieri sera, a Genova, in ospedale, è morto un anziano, Gaetano Scimone, rimasto ferito mentre con lo scooter aveva travolto un uomo che aveva attraversato lontano dalle strisce a Sampierdarena.

La scorsa settimana, a Borgo Fornari, un altro giovane – David La Corte, 26 anni – era deceduto in un incidente di moto. In quel caso il ragazzo era andato a scontrare frontalmente con un’auto.