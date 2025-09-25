La mostra della Zucca di Murta quest’anno non si svolgerà: ecco perché

Genova. Un anno sabbatico per tornare, rinnovati e più forti, nel 2026. E’ per questo che quest’anno, autunno 2025, la Mostra della Zucca di Murta – appuntamento cult per i gastronauti genovesi e non solo – non si svolgerà. L’edizione numero 39, attesa per i primi due weekend di novembre, hanno spiegato gli organizzatori, non si terrà nell’anno in corso.

La decisione è stata presa dall’organizzazione per questioni pratiche. Con il sempre crescente numero di visitatori la Mostra della Zucca ha bisogno di adeguarsi alle normative di sicurezza sia per quanto riguarda i locali tecnici sia per quelli aperti al pubblico. Una questione che è stata affrontata, proprio ieri, anche in una riunione con il municipio Valpolcevera.

“Abbiamo necessità di introdurre significativi cambiamenti che possano migliorare ulteriormente la gestione e la fruizione dell’evento“, dicono gli organizzatori della Mostra della Zucca di Murta. Ad esempio, servono lavori legati agli impianti e alla ristrutturazione delle cucine e del salone principale, ma anche una organizzazione della logistica che possa rispondere al grande afflusso di migliaia di cittadini che a ogni novembre “salgono” nel piccolo borgo di vallata a piedi o con i mezzi pubblici.

Nata nel 1987, la mostra è diventata, per molti genovesi e non, un classico e ininterrotto appuntamento autunnale. L’unico anno in cui la Mostra della Zucca non si è svolta regolarmente è stato quello del Covid, pur mantenendo un appuntamento in forma da remoto.

Per i volontari della Mostra si è quindi trattato di una scelta sofferta, soprattutto perché l’evento ha un fine benefico. L’organizzazione confida nella comprensione e nel sostegno del pubblico, che negli anni ha reso la mostra un appuntamento così apprezzato. L’idea è quella di tornare con una doppia edizione della Mostra della Zucca di Murta nel 2026.