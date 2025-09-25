L’Ottocento dei Quinzio tra realismo e colore: una mostra diffusa sulla famiglia di artisti genovesi

Una mostra “diffusa” che in tre sedi – Palazzo Rosso, Galleria d’Arte Moderna e Accademia Ligustica di Belle Arti – racconta i Quinzio, una grande famiglia di artisti genovesi.

L’esibizione, visitabile dal 25 settembre al 14 dicembre 2025, comprende acquerelli, dipinti e sculture firmate da Giovanni Quinzio e dai figli Antonio Orazio e Tullio, pittori, disegnatori, scultori e frescanti particolarmente attivi tra il secondo ‘800 e i primi del ‘ 900.

“Le opere di questi importanti protagonisti del rinnovamento della città borghese sono in larga parte inedite e in molti casi restaurate per l’occasione – spiega l’assessore alla cultura del comune di Genova Giacomo Montanari – Con questa mostra s apre la stagione espositiva autunnale dell’anno dedicato all’Ottocento e si comincia a svelare un patrimonio di grande qualità, ancora in parte sconosciuto”.

La mostra è dunque una sorta di “dietro le quinte” di una bottega artistica del tempo in cui osservare l’elaborazione dei processi creativi fin dai primi colorati schizzi sulla carta, come raccontano le curatrici, Martina Panizzutt e Margherita Priarone. Un percorso che svela come nascono le opere abbelliscono palazzi e chiese di Genova e del territorio circostante.

Oltre alle tre sedi espositive, infatti, sono coinvolti in questa operazione di valorizzazione della città ottocentesca due palazzi dei Rolli, che si rinnovano proprio attraverso i pennelli dei Quinzio: palazzo Lercari Parodi e palazzo Spinola Gambaro, aperti in occasione dei Rolli Days di ottobre. Gli itinerari suggeriti però sono molti di più e coinvolgono non solo Genova, ma anche il suo entroterra e le due riviere.