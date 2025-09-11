  • News24
Al museo Galata dal 18 settembre una mostra fotografica su Genova e la Lanterna

Sedici fotografie di Angelo Zammarrelli per raccontare il faro simbolo della città, sarà visitabile fino al 19 ottobre col biglietto d'ingresso del museo

Generico settembre 2025

Genova. Il Galata Museo del Mare di Genova ospita dal 18 settembre al 19 ottobre la mostra fotografica Genova e la Lanterna” di Angelo Zammarrelli, a cura di Andrea Botto, dedicata al simbolo del capoluogo ligure.

Sedici immagini fine art, stampate ai pigmenti e montate su alluminio, raccontano la presenza costante della Lanterna nel tessuto urbano, indagandone i contesti, la vita e le trasformazioni. Le fotografie, apparentemente ordinarie, svelano la forza di uno sguardo che cerca la giusta distanza dalle cose, proponendo visioni inedite e consapevoli.

Genova, come tutte le città portuali, è un luogo che si lascia e al quale si ritorna, complesso e sfaccettato, capace di suscitare sentimenti contrastanti. La sua stessa geografia, tra i vicoli stretti dei caruggi e gli ampi panorami da Castelletto o da Righi, restituisce emozioni opposte. In questo scenario, la Lanterna – faro e simbolo indiscusso della città – diventa un punto fermo, familiare e al tempo stesso misterioso, spesso abusato nell’iconografia cittadina, ma ancora capace di rivelare nuove prospettive.

È a questo simbolo che Angelo Zammarrelli (Genova, 1967) ha dedicato, tra il 2016 e il 2018, un progetto fotografico rigoroso e meditato. Sostenuto dal fotografo Andrea Botto, curatore della mostra e del volume pubblicato dalla casa editrice “Il Canneto” con all’interno i testi di Stefano Fera ed Andrea Botto, Zammarrelli si è ispirato alla grande fotografia americana a colori – da William Eggleston a Joel Meyerowitz – per restituire immagini che invitano ad un’osservazione lenta, fatta di analogie, rimandi e giustapposizioni. Il risultato è un lavoro che, pur avendo la Lanterna come soggetto, diventa pretesto per parlare della città e dei suoi abitanti, tra ossessione e ripetizione, memoria e contemporaneità.

La mostra “Genova e la Lanterna” inaugura il 18 settembre 2025 alle ore 18:00 presso la Galleria delle Esposizioni (ingresso gratuito) e sarà visitabile dal giorno dopo e fino al 19 ottobre 2025 con il biglietto d’ingresso del Museo.

