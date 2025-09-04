  • News24
Lutto

Morto a 91 anni l’iconico stilista Giorgio Armani

Il re della moda si è spento circondato dai suoi cari, a giugno aveva avuto un problema di salute che lo aveva costretto a saltare la sua sfilata

giorgio armani

Milano. È morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani, considerato universalmente uno dei re della moda a livello mondiale e simbolo del made in Italy.

Armani è morto oggi, giovedì 4 settembre. A confermarlo è stato il comunicato del suo gruppo: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni”. 

La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. I funerali invece si terranno in forma privata.

A giugno lo stilista aveva saltato la sfilata della sua collezione a causa di una infezione polmonare che lo aveva costretto a un ricovero e a una convalescenza nella sua casa in via Borgonuovo, a Milano. Anche lo scorso anno aveva avuto un problema di salute, poi risolto, e alle sfilate di giugno 2024, tre giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, aveva voluto salutare i suoi ospiti.

