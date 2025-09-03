È morto Fabrizio Pianetti: giornalista, opinionista rossoblù, titolare della Casa del Bottone

Genova. Dopo una lunga malattia è morto Fabrizio Pianetti, classe 1968, volto noto in città per essere il titolare del negozio la Casa del Bottone, animatore dei locali notturni genovesi, giornalista e opinionista televisivo legato alla sua squadra del cuore, il Genoa.

Un vulcano di energia, di ottimismo, sino all’ultimo ha continuato a postare sui social.

Pianetti era di una disponibilità unica ed era riuscito a unire la sua passione per il Genoa all’imprenditorialità: alla Casa del Bottone, negozio aperto nel 1948 e di cui Pianetti ha portato avanti il nome prima in via Ceccardi e poi in via Barabino, aveva affiancato l’attività Questione di Feeling: abbigliamento con il simbolo anni Ottanta del gallinaccio rossoblù che lui stesso aveva registrato come marchio.

Un’idea nata nel 2008 con la nascita della prima t-shirt dedicata ai tifosi per la promozione del Genoa dalla serie B alla serie A e che il Genoa ha riportato anche sulle maglie ufficiali.

A lungo tra i ‘volti’ di Telenord nella rubrica ‘Pesto e calcio’, Pianetti era spesso allo stadio in tribuna stampa come dimostra la foto che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Facebook e che abbiamo scelto in apertura di questa notizia che arriva troppo presto.