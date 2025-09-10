  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Condoglianze

Morto Enrico Ragosa, generale della polizia penitenziaria che collaborò con Falcone e Caselli

Enrico Ragosa è diventato una leggenda nel corpo di polizia penitenziaria per i suoi successi nella lotta alla mafia. Il funerale a Voltri il 12 settembre

Enrico Ragosa

Genova. Si è spento nella notte, nella sua Voltri, un dirigente generale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria molto stimato: il generale Enrico Ragosa.

Aveva 80 anni ed era malato da tempo.

Così lo ricorda Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria: “Enrico Ragosa è entrato nella leggenda del corpo di polizia penitenziaria per quello che è stata la sua carriera costellata di successi nella lotta alla Mafia, nella bonifica di interi Istituti di pena dove si annidava il marcio. Credo che i pregi e i meriti, per quello che ha dato in termini di lotta alla criminalità organizzata all’interno delle carceri, vadano ben oltre gli eventuali difetti e che superino anche le critiche che talvolta gli sono state indirizzate. Ha rappresentato un pezzo di storia del Corpo degli Agenti di Custodia. Enrico Ragosa era e sarà per sempre uno di noi”.

Già al servizio dei giudici Giovanni Falcone e poi Giancarlo Caselli, Ragosa fu responsabile del servizio centrale operativo polizia penitenziaria, poi dell’ufficio per la Garanzia penitenziaria Ugap e ideatore del Gom, Gruppo operativo mobile.  Tra i suoi vari e innumerevoli incarichi istituzionali, anche quello di guidare la spedizione di funzionari del ministero di Giustizia italiano in Kosovo per procedere alla ricostruzione e riorganizzazione post-bellica del sistema penitenziario locale. Ragosa è stato anche un alto dirigente del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e, nell’agosto 2018, andò in quiescenza.

I funerali si terranno venerdì 12 settembre, alle 11.30, a Voltri.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.