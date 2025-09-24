È morto l’architetto Orazio Dogliotti, firmò la riqualificazione di corso Italia nel 1992

Genova. È morto a 78 anni dopo una lunga malattia Orazio Dogliotti, architetto nato a Castelnuovo Magra e riferimento dell’omonimo Studio Dogliotti, tra i più prestigiosi studi di progettazione in Liguria.
Nel 1992 Orazio Dogliotti firmò la riqualificazione ambientale di corso Italia, un progetto di completo recupero architettonico con la sistemazione del verde e del nuovo sistema di illuminazione pubblica ancor oggi presente.
Uno sviluppo lineare di 3.500 metri per 90mila metri quadrati di pavimentazione, 12mila metri di bordi di massello di granito rosa, grandi rosoni artistici che decorano la pavimentazione dei marciapiedi, 40 fioriere-panchine lunghe 14 metri.
Il disegno di Dogliotti è stato modificato tra il 2021 e il 2022 per la realizzazione della pista ciclabile bidirezionale voluta dalla giunta Bucci. L’intervento ha comportato la rimozione e ricostruzione (in altre forme, non da tutti apprezzate) delle storiche fioriere.
Il funerale di Dogliotti celebrato giovedì 25 settembre alle ore 11.30 nella parrocchia di San Paolo di via Acquarone. Il rosario sarà recitato questa sera alle ore 18 in parrocchia.