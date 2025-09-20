La Sampdoria cade anche a Monza: i blucerchiati perdono 1-0, quarta sconfitta su quattro

Quattro su quattro. La Sampdoria cade anche a Monza, perdendo 1-0. Decisiva la rete dell’ex Agustin Alvarez in una partita condizionata dalle espulsioni e dal rigore sbagliato da Barak alla mezz’ora. Ma non c’è episodio che tenga e che possa rialzare il morale di una Samp sempre più nel buio di una stagione iniziata malissimo. La squadra di Donati rimane all’ultimo posto in classifica.

Monza – Sampdoria, il primo tempo

La Sampdoria non parte male, anzi. È chiaro che il controllo del possesso spetta al Monza, ma i blucerchiati non lasciano spazi e puntano su un pressing aggressivo. Il piano di Donati funziona e per tutti i primi 45 minuti i biancorossi non arrivano mai alla conclusione. Al tiro ci arriva invece la Sampdoria, addirittura con il tiro più pericoloso del calcio, quello dagli undici metri. Cherubini subisce fallo da Lucchesi e Barak si presenta dal dischetto. Il rigore è ben calciato ma Thiam intuisce l’angolo e riesce a parare, mantenendo la parità. Due minuti dopo, al 31’, è Cherubini a commettere fallo: ingenuità del numero 10 che reagisce a un contatto con Izzo e si fa espellere. Il Doria però non crolla e arriva alla ripresa mantenendo lo 0-0.

Monza – Sampdoria, il secondo tempo

Il copione cambia nel secondo tempo, dove le due squadre sono un po’ più sbilanciate rispetto alla bloccatissima prima frazione. Prima calcia Barak, poi Alvarez dall’altra parte. Il momento di svolta sembra arrivare al 50’, quando Ciurria stende Depaoli in ripartenza e viene espulso. Gli ultimi 40 minuti si giocano dunque in dieci contro dieci. In realtà il Monza non risente dell’espulsione, perché al 59’ i biancorossi passano in vantaggio con Alvarez (complice un Coucke non perfetto, per essere generosi). La reazione della Samp tarda ad arrivare. Gli unici lampi sono dati dal solito Pafundi, entrato poco dopo il gol subito. Il classe 2006 va tre volte al tiro con il mancino a giro, ma senza mai inquadrare lo specchio. Il Monza porta così in carrozza la vittoria.

La cronaca

MONZA 1 (59′ Alvarez) vs SAMPDORIA 0

90+4′ Finisce qui, altro KO per la Samp.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

89′ Monza a un passo dal raddoppio. Cross basso dalla sinistra verso Petagna, Hadzikadunic in anticipo rischia l’autorete, pallone che sbatte su Coucke che evita così il gol. Sul ribaltamento di fronte altra chance per Pafundi, stavolta più vicino al pari.

88′ L’ultima carta di Donati: fuori Depaoli, dentro Narro.

84′ Ancora Pafundi cerca di accendere la Samp: tentativo copia e incolla rispetto a quello di prima, palla fuori. Intanto Donati manda in campo Victor Narro.

82′ Cambia ancora Bianco: fuori Azzi, dentro Carboni.

79′ Interessante combinazione tra Cuni e Henderson, ma il pallone di ritorno non arriva allo scozzese che viene chiuso da Delli Carri. Poco dopo Cuni tenta una rovesciata, blocca Thiam.

77′ Entra Petagna al posto di Alvarez: cambio tra ex blucerchiati. Subito prima un tiro non-sense di Hadzikadunic che calcia da lontanissimo e ovviamente non crea problemi a Thiam.

75′ Prova ad accendersi il solito e unico raggio di sole della Sampdoria. Coinvolto Pafundi che riceve palla da posizione defilata, converge e calcia dal limite con il mancino: pallone sul fondo.

70′ Si riaffaccia in avanti la Samp cercando il cross dalla destra. Pallone che rimane in area nella zona di Marvin Cuni. Il 7 però è spalle alla porta e non riesce a trovare lo spiraglio per girarsi e calciare.

64′ Donati cambia chiaramente assetto tattico. Si passa a un 4-4-1 con Cuni esterno sinistro, Pafundi esterno destro e Coda punta. In mezzo Abildgaard e Henderson. Cambia anche il Monza: entrano Delli Carri e Colpani, escono Galazzi e Pessina.

62′ Altro lampo biancorosso con il tentativo di Maric dal limite che si spegne sul fondo. Triplo cambio intanto per la Samp: dentro Pafundi, Giordano e Coda, fuori Barak, Venuti e Vulikic.

59′ Monza avanti! Cross di Birindelli che arriva nella zona di Alvarez. Il controllo dell’attaccante non è eccezionale, ma Coucke sbaglia l’intervento e non riesce a riconquistare il pallone. La sfera rimane a portata dell’uruguiano che trasforma e fa 1-0.

56′ Anche il Monza in dieci! La Samp risolve un calcio piazzato avversario e riparte in contropiede con Depaoli, Ciurria lo insegue e lo stende vendendo espulso. Ristabilita la parità numerica.

55′ Arriva un altro cartellino in casa Samp: ammonito Henderson.

50′ Slalom speciale di Alvarez che arriva al limite dell’area e calcia, pallone fuori di poco. Primo tiro della squadra di Paolo Bianco.

48′ Rimessa profonda di Venuti che arriva dove c’è Barak, colpo di testa e poi il rimpallo che fa tornare il pallone nella zona dell’ex Verona. Barak calcia ma trova la deviazione di Pessina. I blucerchiati chiedono un fallo di mano, ma il tocco di Pessina è arrivato con il braccio attaccato al corpo.

47′ Il Monza cambia assetto, togliendo un centrale e inserendo un terzino. Chiaramente il match è indirizzato verso i biancorossi che però hanno concluso il primo tempo con zero tiri.

Si riparte con un cambio nel Monza: fuori Izzo, ammonito, dentro Birindelli. Fischia Abisso, comincia la ripresa.

Secondo Tempo

45+2′ Termina qui il primo tempo. La Sampdoria attutisce il colpo dato dall’uomo in meno, ma sarà una ripresa molto complicata.

44′ Monza di nuovo pericoloso con l’arma del cross. Cercata la giocata da esterno a esterno tra Galazzi e Azzi, pallone che però non arriva a destinazione e termina sul fondo.

40′ Si abbassa inevitabilmente la Sampdoria, il Monza cerca di sfruttare la superiorità numerica.

34′ Cambia completamente l’inerzia della gara in soli due minuti. Ingenuità imperdonabile commessa da Cherubini.

31′ Rosso per Cherubini! Contatto con Izzo, poi il fallo di reazione del 10 blucerchiato che lo colpisce alla caviglia. Sampdoria in dieci uomini.

29′ Calcia Barak, ma intuisce Thiam. Rigore fallito dal giocatore della Repubblica Ceca, si rimane sullo 0-0.

27′ Rigore per la Sampdoria! Pallone profondo verso Cuni che spizza e prolunga per Cherubini, messo giù in area da Lucchesi.

25′ Punizione laterale per la Sampdoria che è un regalo per Thiam: Henderson calcia malissimo e il pallone viene raccolto dal portiere del Monza.

20′ Innescato il movimento di Maric che si libera in area di rigore e calcia da posizione defilata, blocca Coucke.

17′ È una discreta Samp quella vista nel primo quarto d’ora. Il controllo del possesso è totalmente del Monza, ma i blucerchiati non lasciano tanti spazi e si stanno comportando bene nella fase di pressing, chiudendo diverse trame di passaggio.

15′ Si fa più avvolgente la manovra del Monza che si rende pericoloso con il cross di Galazzi per Alvarez, interviene Coucke.

11′ Verticalizzazione interessante di Abildgaard che cerca di innescare gli attaccanti, intercetta la difesa del Monza.

8′ Pericoloso il Monza con Paulo Azzi che va vicino al vantaggio. Sventagliata per l’esterno biancorosso che prende il tempo a Depaoli, l’uscita di Coucke ostacola l’italo-brasiliano che non riesce a colpire in modo pulito e conquista il corner.

7′ Ammonito Vulikic per un intervento duro a metà campo. Pareggiato il conto degli ammoniti dopo che Izzo aveva ricevuto un giallo in precedenza.

5′ Timido squillo della Samp che agisce con un cross da sinistra verso Cuni. Il numero 7 colpisce debolmente per colpa della marcatura avversaria e non crea pericoli a Thiam.

3′ Avvio di partita con ritmi molto blandi. Cerca di impostare il Monza ma la Samp va molto forte in aggressione. I blucerchiati non riescono però a completare le transizioni offensive.

Si parte, primo possesso per la Samp che cerca il lancio lungo.

Primo Tempo

Squadre che entrano in campo, tra poco il via del match. Ricordiamo che si terrà un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore genovese tragicamente scomparso nei giorni scorsi.

Donati torna alla difesa a tre schierando Hadzikadunic dal primo minuto. Come detto in conferenza stampa, confermato Coucke tra i pali. Torna titolare Depaoli al posto di Ioannou, così come Cuni e Cherubini che rimpiazzano Coda e Pedrola. Sono dunque quattro le modifiche rispetto alla sconfitta contro il Cesena.

Le formazioni di Monza – Sampdoria

Monza (3-4-2-1): Thiam ; Ravanelli, Izzo, Lucchesi ; Galazzi, Pessina, Obiang, Azzi ; Martinez, Ciurria ; Maric. A disposizione: Pizzignacco, Birindelli, Brorsson, Capolupo, Caprari, Carboni, Colombo, Colpani, Delli Carri, Domanico, Petagna, Sardo. Allenatore: Paolo Bianco.

Sampdoria (3-4-2-1): Coucke ; Hadzikadunic, Riccio, Vulikic ; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Venuti ; Barak, Cherubini ; Cuni. A disposizione: Ghidotti, Bellemo, Benedetti, Coda, Conti, Coubis, Ferri, Giordano, Ioannou, Narro, Pafundi, Ricci. Allenatore: Massimo Donati.

L’avvicinamento

Monza. Zero punti in classifica, tanta confusione e un clima tutt’altro che sereno. E di certo non basterà una partita per smuovere gli animi, ma per la Sampdoria è fondamentale ritrovare un pizzico di fiducia il prima possibile. La chance di oggi è sul prato del Brianteo di Monza, dove i blucerchiati hanno vinto l’ultimo incrocio in Serie B (un netto 0-4, nella stagione 2000/2001).

Se gli scontri diretti sorridono alla squadra di Massimo Donati, in realtà lo score in trasferta è più che scadente. Infatti l’ultima vittoria esterna della Samp nella stagione regolare di Serie B risale addirittura al 20 ottobre, contro il Cesena. Tuttavia anche il campionato del Monza fino a questo momento è sottotono. Quattro punti nelle prime tre partite per i biancorossi, che hanno perso l’ultima sfida contro l’Avellino. Per i padroni di casa arriva l’occasione di rialzarsi contro l’ultima della classe.