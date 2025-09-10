  • News24
Tema: fantascienza

Montoggio Bricks! Il 20 settembre l’esposizione itinerante di costruzioni coi mattoncini

Tutti possono esporre la propria opera e chi desidera partecipare come espositore potrà iscriversi gratuitamente

first lego league

Montoggio. Il Centro Culturale Peppo Dachà di Montoggio organizza per sabato 20 settembre 2025 la terza edizione di Montoggio Bricks!: esposizione itinerante di costruzioni coi mattoncini (Lego e altri marchi) dedicata a famiglie, appassionati, hobbisti e collezionisti di tutte le età.

Il tema dell’edizione 2025 è “Fantascienza“. Le opere, frutto di fantasia e ingegno dei partecipanti, saranno esposte nelle vetrine delle attività commerciali e associazioni di centro paese e presso il Centro Culturale Peppo Dachà. Ai visitatori sarà fornita una mappa dell’itinerario espositivo.

Tutti possono esporre la propria opera e chi desidera partecipare come espositore potrà iscriversi gratuitamente inviando una mail a centroculturale.peppodacha@gmail.com entro il 15 settembre.

Presso il Centro Culturale (Piazza Balilla 13, Montoggio) il giorno dell’evento sarà inoltre allestito uno spazio con mattoncini sfusi per stimolare la libera creatività di grandi e piccoli.

L’evento è patrocinato dal Comune di Montoggio e realizzato in collaborazione con il negozio Il Mastro Costruttore (Via della Maddalena 108r, Genova).

(foto d’archivio)

