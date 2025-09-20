  • News24
Tragedia

Dramma sul monte Penna: 25enne precipita in un burrone e muore mentre cerca funghi

Il giovane è caduto per oltre 50 metri lungo un costone. Sotto choc il compagno di battuta, che l'ha sentito urlare e ha subito chiamato i soccorsi

Generico settembre 2025

Val d’Aveto. Tragedia sabato mattina sul monte Penna, sopra Santo Stefano d’Aveto, dove un giovane di 25 anni originario di Fidenza è precipitato da un costone finendo in un canalone mentre cercava funghi.

È successo sul versante emiliano del monte, un’area di fatto rientrante nel Comune di Tornolo. A dare l’allarme è stato un compagno di battuta, che dopo avere sentito l’amico urlare non è più riuscito a trovarlo e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, e il 118 di Lavagna ha inviato anche l’elicottero Drago.

I vigili del fuoco hanno avuto molta difficoltà a raggiungere il luogo della caduta. Il compagno di battuta è stato accompagnato in elicottero al rifugio di Pratomollo per il trasferimento in ospedale, mentre i vigili del fuoco del nucleo Saf e il Soccorso Alpino stanno cercando di raggiungere il fondo del burrone per raggiungere il corpo del ragazzo, caduto per oltre 50 metri. Presenti anche i carabinieri di Santa Maria del Taro.

Nella notte i vigili del fuoco erano già intervenuti per soccorre quattro cercatori di funghi in località Montarlone, al di sopra di Casanova di Rovegno. I quattro, colti dal buio, non riuscivano più a rientrare all’auto, ma è soltanto uno degli innumerevoli interventi da parte di vigili del fuoco e Soccorso Alpino per trarre in salvo persone che escono nei boschi convinte di riuscire a cavarsela anche senza la necessaria attrezzatura.

Proprio per cercare di prevenire incidenti e tragedie è stato diffuso un vademecum da parte del Soccorso Alpino che spazia dall’abbigliamento al gps sino alla preparazione dell’uscita.

