Minori stranieri, Genova aspetta 7 milioni: Salis invita Piantedosi al tavolo di Anci

Genova. “So che la sua agenda è molto fitta ma sarebbe importante se ci fosse”. La sindaca di Genova Silvia Salis ha invitato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Genova a un tavolo con i sindaci dei Comuni italiani il 17 settembre per parlare della gestione dei minori stranieri non accompagnati.

L’annuncio stamani a margine della conferenza stampa di presentazione del rapporto sulla tratta e sulla prostituzione di strada realizzata da Anci Liguria.

“Abbiamo deciso di invitare i sindaci delle città metropolitane a Genova 17 settembre – dice Salis – e voglio chiedere la convocazione di un tavolo sui minori stranieri non accompagnati in quella sede, noi ci troviamo ad avere a che fare con un tema di sicurezza, tema che è frutto di decisioni del governo centrale che noi dobbiamo gestire. Per questo è importante quel tavolo, al quale spero possa partecipare il ministro Piantedosi. Spero che il ministro riesca a essere con noi, sarà un momento importante per la nostra città”.

Salis aggiunge: “Su questo tema siamo lasciati un po’ soli, sia a livello organizzativo sia a livello economico. Stiamo ancora attendendo 7 milioni e per gli anni 2023 e 2024 e che iniziano a pesare sul bilancio”.

La gestione dei minori stranieri, “è una responsabilità del sindaco e nessuno dei sindaci italiani vuole delegare questa responsabilità ma chiediamo di essere sostenuti”.

Nei mesi scorsi era arrivata una denuncia da Anci nazionale. In una lettera inviata al governo, a giugno, l’associazione dei Comuni italiani aveva chiesto conto di un buco di finanziamenti per i Msna calcolato in 190 milioni complessivi in due anni. Si tratta sostanzialmente di rimborsi visto che gli stessi Comuni pagano per i servizi in anticipo e poi ricevono i fondi.