La Millevele a Genova, sulle barche anche Salis e Bucci: “Buon vento”

Genova. Nei giorni in cui il Salone Nautico entra nel vivo Genova ospita un’altra evento simbolo della nautica: la Millevele, la regata che vede circa 200 imbarcazioni partire da Quarto e arrivare a Punta Chiappa con tre percorsi differenti.

La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Italiano, è arrivata alla 37esima edizione. A veleggiare ci sono anche la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“La giornata è molto bella ci divertiremo in mare: con noi tanti genovesi e liguri, ma anche persone che vengono da fuori della Liguria – ha detto Bucci alla partenza – Siamo pronti per vivere una regata meravigliosa nello specchio acqueo di Genova in occasione della 65esima edizione del Salone Nautico”.

“La Millevele sta crescendo anno dopo anno ed è diventata un evento velico tra i più importanti a livello nazionale – ha detto ancora Bucci – Sono sicuro che tutti i partecipanti daranno il massimo in questa competizione, nel rispetto dei supremi valori dello sport e della vela in particolare. Buon vento”.