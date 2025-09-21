Vela, la proposta di Salis: “Millevele di Genova e Barcolana di Trieste unite in un solo trofeo”

Genova. Una combinata velica che unisca in unico trofeo la Millevele di Genova e la Barcolana di Trieste.

È la proposta lanciata stamattina, al Salone nautico internazionale di Genova, dalla sindaca Silvia Salis, nel corso della premiazione della Millevele, la regata che si è tenuta ieri nelle acque del capoluogo ligure.

“Come nell’atletica esiste la Diamond League, che mette insieme le migliori gare del mondo per attirare la partecipazione degli atleti più forti – ha dichiarato la sindaca Salis – mi piacerebbe proporre a Trieste l’idea di una combinata velica tra la Millevele e la Barcolana. I velisti che parteciperanno ad entrambe le regate potrebbero competere per un trofeo speciale, con premiazione finale a Trieste al termine della Barcolana. Vediamo se questa proposta potrà essere accolta per l’edizione del prossimo anno”.

L’idea lanciata dalla sindaca di Genova punta a creare sinergia tra due grandi eventi velici italiani, valorizzando la partecipazione degli equipaggi e rafforzando il legame tra Genova e Trieste nel segno della vela e della tradizione marittima.