  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Matrimonio

Vela, la proposta di Salis: “Millevele di Genova e Barcolana di Trieste unite in un solo trofeo”

Al Salone Nautico la sindaca lancia l'idea di una combinata velica sul modello della Diamond League per l'atletica

millevele

Genova. Una combinata velica che unisca in unico trofeo la Millevele di Genova e la Barcolana di Trieste.

È la proposta lanciata stamattina, al Salone nautico internazionale di Genova, dalla sindaca Silvia Salis, nel corso della premiazione della Millevele, la regata che si è tenuta ieri nelle acque del capoluogo ligure.

“Come nell’atletica esiste la Diamond League, che mette insieme le migliori gare del mondo per attirare la partecipazione degli atleti più forti – ha dichiarato la sindaca Salis – mi piacerebbe proporre a Trieste l’idea di una combinata velica tra la Millevele e la Barcolana. I velisti che parteciperanno ad entrambe le regate potrebbero competere per un trofeo speciale, con premiazione finale a Trieste al termine della Barcolana. Vediamo se questa proposta potrà essere accolta per l’edizione del prossimo anno”.

Generico settembre 2025

L’idea lanciata dalla sindaca di Genova punta a creare sinergia tra due grandi eventi velici italiani, valorizzando la partecipazione degli equipaggi e rafforzando il legame tra Genova e Trieste nel segno della vela e della tradizione marittima.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.