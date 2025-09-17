  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Nuoto

Miglio Marino di Sturla: l’ottantunesima edizione nel segno di Damonte Cola e Uccelli

Miglio Marino

Genova. Il Miglio Marino di Sturla va in archivio con i sorrisi di Davide Damonte Cola (Genova Nuoto) e Virginia Uccelli (Superba Nuoto).
La rassegna firmata per l’ottantunesimo anno da Sportiva Sturla è l’ennesima festa del nuoto in mare con oltre 400 atleti protagonisti nelle varie categorie. Damonte conquista il suo quinto successo consecutivo con il tempo di 20’22 davanti a Samuele Formentini e Luca Profumo di Superba Nuoto. Virginia Uccelli, con il tempo di 23.39, supera le compagne Ginevra Galbusera e Cecilia Heinen.

Tra gli Esordienti B sorridono Pietro Bancalari (Sportiva Sturla) e Greta Rivellini (Idea Sport), tra gli Esordienti A vincono Giulia Ambrosi (Genova Nuoto/My Sport) e Ludovico Zampetti (Nuotatori Genovesi), tra i Ragazzi a segno Giada Sciutti (Sportiva Sturla) e Achille Nadalin (Superba Nuoto). Sono Stefano Gentile (Nuotatori Genovesi) e Alessandra Biscotti (Genova Nuoto My Sport) a imporsi tra i Master. Andrea Crema, Andrea Torre e John Micheal Murray: ecco i primi tre classificati tra gli Amatori.Le prime tra donne tra gli amatori sono: Silvia Schiaffino, Silvia Cosso e Matilde Agosto.

L’evento, sotto egida FIN, è patrocinato dal Coni Liguria e sostenuto da Latte Tigullio, Tossini, Cellini Panarello, Cressi, Artigiana Genovese, Noberasco, Timossi, Maruzzella, Coop, Iren, Radio Taxi, Noberasco e Sinthema.

il Miglio Marino di Sturla (14 settembre) ha potuto contare sul supporto di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”. Nell’anno in cui la Liguria è “Regione Europea dello Sport”, Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva al fianco di Stelle nello Sport.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.