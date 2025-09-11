Il “mistero” dei miasmi alla Foce, decine di segnalazioni: “Dobbiamo tenere le finestre chiuse”

Genova. Centinaia di abitati della Foce ostaggio, da giorni, di miasmi che ammorbano l’aria in alcune zone del quartiere e di cui non si è ancora riusciti a individuare l’origine.

Le segnalazioni sono arrivate da corso Torino, via della Libertà, via Rimassa e le vie limitrofe, in alcuni casi anche dalle vicine via Nizza e via Zara, in Albaro. Tante chiamate sia ai vigili del fuoco sia alla polizia locale, commenti sul gruppo di quartiere per confrontarsi, ma del mistero ancora non si è venuti a capo: “È insopportabile, sono costretta a tenere le finestre chiuse”, scrive una residente, cui fanno eco decine di altri: “Sembra venire dal mare, è tremendo”, e ancora “miasmi che sembrano fogna”.

La presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, ha fatto sapere che “ho organizzato un incontro con i tecnici delle reti idriche e del depuratore per approfondire le segnalazioni di cattivi odori presenti da giorni nelle zone Foce e Albaro. Secondo quanto riferito, il depuratore di Punta Vagno non risulta coinvolto. Sono in corso ulteriori sopralluoghi con il supporto di Arpal”.

“Una possibile causa – prosegue Pamieri – potrebbe essere la fuoriuscita di gas dalle tubature rimaste secche a lungo per via del caldo estivo; le piogge recenti potrebbero aver contribuito a sprigionare questi gas, legati a residui organici”.