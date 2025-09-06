Liguria. Alta pressione in rimonta sull’Italia e su tutto il bacino del Mediterraneo. Tutto ciò garantirà un fine settimana stabile, soleggiato e con temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Non si esclude il transito di velature nell’arco della giornata. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti: deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime. Costa: Min: +18°C/+21°C – Max: +26°C/+29°C; interno: Min: +11°C/+16°C – Max: +23°C/+27°C.

Domenica 7 settembre: giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Qualche nube nelle aree interne e velature lungo le coste senza conseguenze.