Sole

Meteo, week end di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria previsioni

Solo qualche velatura potrà 'sporcare' il cielo nel fine settimana, ma senza conseguenze

Liguria. Alta pressione in rimonta sull’Italia e su tutto il bacino del Mediterraneo. Tutto ciò garantirà un fine settimana stabile, soleggiato e con temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Venti: deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime. Costa: Min: +18°C/+21°C – Max: +26°C/+29°C; interno: Min: +11°C/+16°C – Max: +23°C/+27°C.

Domenica 7 settembre: giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Qualche nube nelle aree interne e velature lungo le coste senza conseguenze.

