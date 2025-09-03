  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Previsioni

Meteo Liguria, schiarite consistenti e mare ancora molto mosso previsioni

Le previsioni meteo in Liguria a cura del Limet, Associazione di meterologia, per oggi, 3 settembre e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni 3 settembre 2025

Liguria. Dopo il maltempo estremo dei giorni scorsi, la situazione meteo in Liguria si sta normalizzando. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su savonese, genovese occidentale e spezzino, sereno o poco nuvoloso altrove. A partire dalle ore centrali le schiarite si faranno sempre più ampie, soprattutto lungo la linea costiera, mentre residua nuvolosità sarà ancora presente sui settori appenninici, ma senza fenomeni di rilievo. In serata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli o a tratti moderati a rotazione ciclonica. Mare molto mosso al mattino per onda lunga da sud-ovest con moto ondoso in graduale calo. Temperature in lieve calo le minime sulla costa tra +16 e +21° C, nell’interno tra +9 e +16° C, in lieve aumento le massime sulla costa tra +24 e +28°C nell’interno tra +19 e +25°C.

Meteo Liguria giovedì 4 settembre

Generalmente sereno o al più velato per tutta la giornata. Venti deboli a carattere di brezza. Mare poco mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Venerdì 5 settembre

Graduale aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge più probabili sul centro-levante della regione. Mare mosso. Temperature in leggero calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.