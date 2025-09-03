Liguria. Dopo il maltempo estremo dei giorni scorsi, la situazione meteo in Liguria si sta normalizzando. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su savonese, genovese occidentale e spezzino, sereno o poco nuvoloso altrove. A partire dalle ore centrali le schiarite si faranno sempre più ampie, soprattutto lungo la linea costiera, mentre residua nuvolosità sarà ancora presente sui settori appenninici, ma senza fenomeni di rilievo. In serata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli o a tratti moderati a rotazione ciclonica. Mare molto mosso al mattino per onda lunga da sud-ovest con moto ondoso in graduale calo. Temperature in lieve calo le minime sulla costa tra +16 e +21° C, nell’interno tra +9 e +16° C, in lieve aumento le massime sulla costa tra +24 e +28°C nell’interno tra +19 e +25°C.

Meteo Liguria giovedì 4 settembre

Generalmente sereno o al più velato per tutta la giornata. Venti deboli a carattere di brezza. Mare poco mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Venerdì 5 settembre

Graduale aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge più probabili sul centro-levante della regione. Mare mosso. Temperature in leggero calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.