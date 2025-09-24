Liguria. L’isolamento di una goccia fredda tra la Francia e il Mar Ligure determina condizioni ancora di forte instabilità e temperature in calo specie dalla sera, ecco le previsioni meteo in Liguria del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Sin dalle prime ore del mattino nuvolosità variabile ma più compatta sul settore centrale, dove non si esclude qualche breve rovescio anche di tipo temporalesco. Nel corso del pomeriggio avanzeranno le schiarite sul settore centro-orientale della regione, mentre nuovi rovesci temporaleschi saranno probabili stavolta sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di centro-ponente. Migliora dalla sera con cieli stellati ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio, mentre in serata è attesa la rotazione del vento da nord, in particolare tra savonese e genovese.

Mare mosso al mattino ma in aumento a molto mosso per onda da sud-ovest nel pomeriggio specie sui bacini di levante.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi (sulla costa tra +15 e +19° C, nell’interno tra +10 e +16°C) sia in quelli massimi (sulla costa tra +20 e +24° C, nell’interno tra +16 e +22° C), ma calo più marcato dalla sera.

Meteo in Liguria giovedì 25 settembre

Giornata che parte soleggiata ovunque ma dal pomeriggio nuova attività cumuliforme dovuta all’instabilità ancora presente. Pertanto non si escludono brevi rovesci localizzati specie nei settori interni. L’evoluzione è incerta, al momento. Venti deboli a rotazione ciclonica, libeccio teso al largo. Mare mosso o localmente molto mosso a levante. Temperature in diminuzione su tutti i settori.

Venerdì 26 settembre

Attenzione al mare localmente agitato in serata. Giornata nuovamente variabile in Liguria a livello meteo con instabilità ancora presente. Temperature stazionarie. Anche qui evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.