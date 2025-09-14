Genova. Nottetempo e al mattino, molte nubi sul centro-levante e sui versanti padani, anche su quelli centro-occidentali intorno all’alba; in tale contesto, sono attesi residui rovesci sul levante, soprattutto interno. Sul resto della regione, schiarite anche ampie, in particolare tra imperiese e savonese.

Dalle ore centrali del giorno, esaurimento delle precipitazioni, schiarite e velature in avanzamento da ponente verso levante. Tuttavia, anche nel pomeriggio permarrà della nuvolosità più bassa sul centro-levante, specie in prossimità dei rilievi montuosi. In serata, nubi in aumento tra savonese orientale e genovesato occidentale.

Situazione: nelle prime ore di oggi, domenica, ultimi effetti di una rapida perturbazione in transito sulla Liguria. Nei giorni successivi, nonostante un rinforzo anticiclonico, permarrà un’umida circolazione nei bassi strati, responsabile di un po’ di nuvolosità e qualche locale piovasco.

Venti: nella notte, moderati da Sud/Sud-Ovest, con rinforzi sul Golfo. Durante la giornata, la ventilazione si disporrà a rotazione ciclonica, con intensità in prevalenza debole o moderata.

Mari: poco mosso tra notte e mattino, poi in prevalenza mosso.

Temperature:minime in lieve calo a ponente, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Massime in lieve aumento ovunque.

Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +24°C/+27°C.

Interno: Min: +10°C/+17°C – Max: +20°C/+25°C